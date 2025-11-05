Làm quen chàng trai 2K2 mang âm nhạc dân tộc Việt đến dàn hợp xướng quốc tế

HHTO - Gần đây, video nam thanh niên Việt Nam hướng dẫn bạn bè quốc tế hát hợp xướng ca khúc “Trống Cơm” đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh cảm giác thỏa mãn vì phần thể hiện xuất sắc, nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào khi âm nhạc dân tộc được truyền bá mạnh mẽ ra thế giới.

Được biết, chủ nhân của video được đăng tải cũng chính là chỉ huy của dàn hợp xướng - Dương Nhật Trường (sinh năm 2002) đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Đầu năm nay, nam sinh vừa tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Piano Cổ điển và Chỉ huy Hợp xướng, hiện tại đang tiếp tục chương trình thạc sĩ với chuyên môn về Tâm lý học Giáo dục.

Video chàng trai Gen Z đăng tải là quá trình luyện tập ca khúc “Trống Cơm” được thể hiện bởi dàn hợp xướng Concert Chorale (dàn hợp xướng lớn nhất tại trường Đại học Wichita State), cùng các thành viên đến từ nhiều chuyên ngành âm nhạc như: Opera, Sư phạm Âm nhạc, Chỉ huy Hợp xướng và Kịch hát.

Chủ nhân của đoạn video gây bão mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Về bối cảnh ca khúc, Trường chia sẻ: “Concert Chorale biểu diễn tác phẩm “Trống Cơm” tại 2024 Candlelight Concert - buổi hòa nhạc Giáng sinh lần thứ 61 của trường Đại học Wichita State. Đây là một truyền thống quan trọng và danh giá của trường mình, và cũng là lần đầu tiên một tác phẩm Việt Nam được vang lên tại sự kiện này”.

Khi những khoảnh khắc “hậu trường” được Nhật Trường hé lộ, tác phẩm lại một lần nữa “đốn tim” giới trẻ. Video:@nhattruongdng

Từ lâu, “Trống Cơm” đã trở thành giai điệu dân ca in sâu trong lòng bao thế hệ người Việt. Tương tự với “người con đất Bắc” - Nhật Trường: “Trống Cơm” là bài dân ca quen thuộc mà mình đã nghe và thuộc lòng từ khi còn chưa biết đọc, biết viết. 2024 Candlelight Concert là dịp cuối cùng mình có thể thực hiện ước muốn được mang âm nhạc Việt Nam tới với bạn học của mình trước khi tốt nghiệp, nên mình đã dành cả mùa hè để cố gắng tìm cho ra bản nhạc của tác phẩm “Trống Cơm” để dạy cho Concert Chorale.”

Để mang giai điệu dân gian Việt Nam ra quốc tế không hề dễ dàng. Xuyên suốt quá trình thực hiện, chỉ huy dàn hợp xướng cũng đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm bản nhạc. Thậm chí, mẹ của Trường còn phải lặn lội đến thư viện của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để tìm kiếm bản chuyển soạn của nhạc sĩ An Ngọc như Trường mong muốn. Cuối cùng, Trường may mắn tìm được sự giúp đỡ của nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái (chỉ huy dàn hợp xướng Saigon Choir).

Video:@nhattruongdng

Đối với chàng trai trẻ này, quá trình luyện tập cho ca khúc không chỉ ở việc hướng dẫn các bạn Tây phát âm từng chữ sao cho đúng mà còn là cơ hội được giới thiệu, quảng bá dân ca, văn hoá Việt Nam ra thế giới.

"Điều mình quan tâm nhất khi giảng dạy "Trống Cơm" cho các bạn Mỹ không chỉ dừng lại ở việc làm sao cho các bạn hát tròn vành rõ chữ, mà còn nằm ở việc làm sao cho các bạn hiểu sử Việt, văn hóa Việt và biểu diễn với một sự am hiểu về văn hóa chứ không chỉ là âm nhạc" - Trường nói thêm.

Dàn hợp xướng ca khúc Trống Cơm. Ảnh: NVCC.

Trước sự viral trở lại của video, nhiều Gen Z Việt đã không tiếc lời khen dành cho sự nỗ lực và tài năng của Nhật Trường. Ca khúc không chỉ “dát vàng lỗ tai” cho người thưởng thức mà còn tiếp thêm sự tự hào của người Việt dành cho dân ca, cho văn hoá dân tộc. Không ít teen ngỡ ngàng “khó tin” vì bạn bè ngoại quốc phát âm quá chuẩn, tưởng chừng như video là do AI thực hiện.

Đáp lại sự ủng hộ của mọi người, Nhật Trường cũng vô cùng cảm kích: “Quảng bá văn hóa và âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế là một phần, nhưng điều mình nghĩ quan trọng hơn là củng cố sự hiểu biết và yêu thương về nền văn hóa ấy trong lòng thế hệ trẻ trong nước để biết đất mình có gì, nước mình có gì để tự hào”.