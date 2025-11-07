Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kiều Duy mang trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Rồng đến Miss International 2025

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy tiết lộ sẽ mang Trang phục Dân tộc lấy cảm hứng từ Rồng đến cuộc thi.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sẽ mang Trang phục Dân tộc mang tên Cửu Long Ẩn Vân đến Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025.

kieu-duy2.jpg

Cửu Long Ẩn Vân được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.

kieu-duy3.jpg
kieu-duy4.jpg

Cửu Long Ẩn Vân còn ẩn chứa thông điệp văn hóa: Rồng là biểu tượng của hoàng quyền, mưa thuận gió hòa và sự thịnh vượng. Hình tượng rồng ẩn trong mây mang ý nghĩa cao quý và huyền bí, thể hiện khát vọng vươn tới trời cao, tinh thần hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.

kieu-duy6.jpg
kieu-duy5.jpg

Nhà thiết kế đồng hành cùng Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy tại Miss International 2025 sẽ là NTK Đỗ Long. Anh sẽ đảm nhận việc thực hiện trang phục dạ hội cho phần thi chung kết cùng một bộ trang phục đặc biệt dành cho sự kiện quan trọng khác trong khuôn khổ cuộc thi.

﻿kieu-duy.jpg
kieu-duy1.jpg

Kiều Duy cũng hé lộ tiết mục tài năng sẽ mang đến Miss International 2025 là tổng hợp của hát và múa. Cô sẽ thể hiện ca khúc Proud of You cùng phần múa ba lê và múa quạt lụa.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sẽ lên đường nhập cuộc Miss International 2025 trong vài ngày tới. Đêm Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/11.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Kiều Duy #Miss International 2015 #Trang phục dân tộc #Rồng #Văn hóa Việt #Hoa hậu Quốc tế 2025 #Nguyễn Ngọc Kiều Duy

