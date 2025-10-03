Không phải tổng tài, chàng trai này vẫn được khen nhiều hơn Denis Đặng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

HHTO - Trong khi nhân vật tổng tài của Denis Đặng không được khán giả yêu thích cho lắm trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thì một chàng mỹ nam khác đang gây được ấn tượng.

Tuy là phim nữ chủ xoay quanh ba nhân vật nữ chính, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn có nhiều vai nam gây chú ý. Mới đây, chàng tổng tài Trường đã khiến khán giả bàn tán xôn xao nhưng lại theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Bởi mọi người càng xem càng không thấy Trường ra dáng giám đốc du thuyền sang trọng, cũng chẳng đẹp trai tới mức khiến Kim Ngân phải xao xuyến từ lần gặp đầu tiên.

Tổng tài Trường khiến khán giả thất vọng

Nếu như chàng tổng tài Trường của Denis Đặng không lấy được thiện cảm của người xem thì chàng nhân viên văn phòng Lâm lại ghi điểm cực mạnh. Lâm là đồng nghiệp của Quỳnh Lam, thường quan tâm chú ý đến đàn chị. Đến khi Quỳnh Lam ly hôn, Lâm lại càng có điều kiện chăm sóc cô chu đáo hơn. Cậu em cùng công ty hết đưa Lam đi khám bệnh khi thấy cô đau bụng lại lo cho cô từng bữa ăn, rồi đưa cô về tận nhà mới yên tâm.

"Hồng hài nhi" Lâm lại ghi điểm

Thậm chí, người ngoài nhìn vào còn nghĩ Lâm và Lam là một cặp đôi vì thấy anh chàng đối với Quỳnh Lam quá đỗi ngọt ngào dịu dàng. Ngay chính Lam cũng bắt đầu rung động khi lâu lắm rồi mới được một chàng trai chăm lo cho mình ân cần như vậy, khác hẳn vẻ thờ ơ xa cách của chồng cũ.

Lâm và Lam được khen đẹp đôi

Dù không phải tổng tài giàu có đi mua hàng không cần nhìn giá như Trường, vai Lâm vẫn được khán giả yêu thích vì tính cách vui vẻ ấm áp, lại thêm ngoại hình cao ráo nổi bật. Chính vì thế, netizen đang mong Lam và Lâm sớm thành đôi, vì một cô gái nhí nhảnh vô tư như Lam rất hợp với “Hồng hài nhi” vui vẻ như Lâm.