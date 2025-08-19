Khởi tranh Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

125 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu đất nước sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng 18 hố (tổng 72 hố).
Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối.
Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn
Trong khoảng hai năm tới, chúng tôi phấn đấu sẽ có 10 sân golf, sẵn sàng đăng cai những giải golf lớn tầm quốc gia và quốc tế, cũng như mong muốn đồng hành cùng báo Tiền Phong ở các sự kiện tiếp theo.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngày hôm nay cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, đồng loạt khởi công 250 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Riêng tỉnh Gia Lai cũng tổ chức 10 sự kiện khởi công và khánh thành, bên cạnh niềm vinh dự và tự hào khi trở thành tỉnh đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
Như chúng ta đã biết, sân FLC Golf Links Quy Nhơn là sân golf rất nhiều thử thách, nhưng cũng có cảnh quan tuyệt đẹp. Trong điều kiện thời tiết lý tưởng, tôi tin các golfer sẽ có trải nghiệm khó quên tại giải đấu, và tại Gia Lai”.
1. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
3. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải
4. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, đồng Trưởng Ban tổ chức giải
5. Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban tổ chức
6. Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức
7. Ông Vũ Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Trọng tài golf Quốc gia, Trưởng ban Trọng Tài giải
Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Gia Lai
Các golfer dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
Phát biểu khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Golf không chỉ là một môn thể thao kỹ thuật và bản lĩnh, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển, văn minh và tinh thần hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khai mạc ngày hôm nay không chỉ quy tụ 125 golfer hàng đầu Việt Nam, mà còn là cơ hội để các golfer cọ xát, nâng cao trình độ, hướng tới các đấu trường quốc tế.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm nay mang theo kỳ vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của golf đến các vùng đất giàu tiềm năng và bản sắc văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch, thể thao và kinh tế địa phương.
“Với tinh thần thể thao cao thượng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của các golfer, chúng tôi tin rằng, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 tiếp tục là giải đấu hấp dẫn, chất lượng, và thành công rực rỡ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Trong đợt tuyển chọn đầu tiên thông qua hai giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia gồm Vietnam Amateur Open (VAO) và Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) 2025, bốn cái tên đầu tiên giành suất dự SEA Games 33 đã lộ diện: Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy (vô địch và á quân VAO) cùng Lê Chúc An và Anna Le (hai golfer nữ Việt Nam có thành tích tốt nhất VLAO).
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ quyết định những suất còn lại trong đội tuyển. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt khi gần như 80% các tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật: Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, cùng những tài năng trẻ đang lên như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thế Bảo, hay Nguyễn Viết Gia Hân hay Đoàn Xuân Khuê Minh ở bảng nữ.
Với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và đầy trách nhiệm, dù được tổ chức tại bất kỳ địa phương nào, Giải Vô địch Golf Quốc gia vẫn sẽ luôn là sân chơi uy tín, đẳng cấp; nơi quy tụ những golfer xuất sắc nhất của Việt Nam và là bệ phóng giúp golf Việt Nam tiến gần hơn tới đẳng cấp quốc tế.
Từ năm 2022 đến 2024, Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức tại TP. Hải Phòng và đã gặt hái thành công vượt mong đợi cả về chuyên môn lẫn hiệu ứng truyền thông. Đặc biệt, các vòng đấu được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng số, thu hút hàng vạn lượt người theo dõi mỗi ngày - góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh môn thể thao đẳng cấp, văn minh và giàu tiềm năng phát triển ở Việt Nam.
Trên cơ sở tiếp nhận mong muốn từ các golfer và đề xuất của Hiệp hội Golf Việt Nam về việc đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia đến nhiều sân đấu khác nhau, nhất là các tỉnh phía Nam, báo Tiền Phong đã đề xuất phối hợp tổ chức giải năm 2025 tại Gia Lai.
Nam: 106 (chuyên nghiệp: 65; nghiệp dư: 40)
Nữ: 19 (chuyên nghiệp: 5; nghiệp dư: 14)
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.