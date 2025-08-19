Khởi tranh Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

report Gia Lai sẵn sàng đăng cai những giải golf lớn tầm quốc gia và quốc tế

Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngày hôm nay cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, đồng loạt khởi công 250 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Riêng tỉnh Gia Lai cũng tổ chức 10 sự kiện khởi công và khánh thành, bên cạnh niềm vinh dự và tự hào khi trở thành tỉnh đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Trong khoảng hai năm tới, chúng tôi phấn đấu sẽ có 10 sân golf, sẵn sàng đăng cai những giải golf lớn tầm quốc gia và quốc tế, cũng như mong muốn đồng hành cùng báo Tiền Phong ở các sự kiện tiếp theo.

Như chúng ta đã biết, sân FLC Golf Links Quy Nhơn là sân golf rất nhiều thử thách, nhưng cũng có cảnh quan tuyệt đẹp. Trong điều kiện thời tiết lý tưởng, tôi tin các golfer sẽ có trải nghiệm khó quên tại giải đấu, và tại Gia Lai”.