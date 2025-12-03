Khởi công đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 104.000 tỷ đồng vào năm 2006

TPO - Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có tổng mức đầu tư lên đến hơn 104.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho giao thông ven biển phía Nam TPHCM. Công trình dự kiến được khởi công năm 2026, hoàn thành vào năm 2029.

Tập đoàn Vingroup - CTCP vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án có tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay trong thời gian xây dựng), được đề xuất triển khai hoàn toàn bằng vốn của nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại) và không sử dụng vốn đầu tư công (Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng).

Công trình dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. Về hướng tuyến, từ điểm đầu đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tuyến đi theo hướng Đông Nam vượt qua vịnh Gành Rái (phần lớn đi trên biển) sang phía Vũng Tàu, đi trùng với đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và kết thúc tại nút giao với đường 30/4.

Minh họa hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Toàn tuyến dài hơn 14 km gồm 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn. Dự án cần sử dụng khoảng 137,5 ha đất, diện tích mặt nước và vật liệu đắp.

Theo phương án thiết kế sơ bộ, dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cấp I đối với phần đường và tiêu chuẩn cầu cấp đặc biệt cho hạng mục cầu vượt biển. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h cho tuyến đường và 60 km/h đối với phần cầu.

Tuyến có chiều dài khoảng 14,67 km, trong đó cầu vượt biển rộng 22,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cùng dải phân cách và lan can an toàn. Công trình được thiết kế theo tải trọng HL-93, đáp ứng yêu cầu của cầu cấp đặc biệt.

Phần đường dẫn dài khoảng 3,8 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến quy hoạch hiện hữu.

Riêng cầu vượt biển dài khoảng 10.873 m, sử dụng kết cấu dây văng với nhịp chính dự kiến 600 m, phù hợp điều kiện vượt biển và thủy văn phức tạp của vịnh Ghềnh Rái. Công trình bảo đảm tĩnh không khoảng 55 m để tàu biển cỡ lớn ra vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Vingroup, khu vực Cần Giờ và Long Sơn – Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp – cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến giao thông kết nối trực tiếp giữa hai khu vực. Người dân và doanh nghiệp buộc phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất từ 90-120 phút, gây tốn thời gian và hạn chế năng lực khai thác kinh tế - du lịch.

Việc đầu tư tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành trục kết nối duy nhất và trực tiếp giữa TPHCM và Vũng Tàu theo hướng ven biển, qua đó góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Đồng thời, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn. Bên cạnh đó, dự án góp phần tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và giảm áp lực giao thông lên Quốc lộ 51 và đường 965.

Tuyến đường cũng sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực phía Nam TPHCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.