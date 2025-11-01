Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới

P.V

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM) để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM). Đây không chỉ là công nghệ thi công hiện đại bậc nhất thế giới trong việc tạo nền móng vững chắc, mà còn vượt trội trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu chí ESG++ đặc biệt khắt khe của dự án.

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) để gia cố nền bùn và thi công lấn biển do AOMI Construction Co., Ltd. – tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam. Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét và đã được ứng dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo, Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản); Sân bay Pudong (Trung Quốc); Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore); Cảng New York (Mỹ)…

Theo đó, lớp đất bùn sẽ được tận dụng ngay tại chỗ để gia cố nền đất thông qua việc sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt. Quá trình biến bùn thải thành vật liệu san lấp được diễn ra khép kín, nhanh chóng và chính xác, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ. Chỉ sau 5 giờ, lớp bùn mềm đã dần cứng hóa để có thể đi lại trên bề mặt và sau 28 ngày sẽ cứng hóa 100%, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình.

anh-1.jpg
Công nghệ K-DPM giúp hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh

So với thi công bơm hút cát thông thường, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5-10 lần, tuy nhiên, giá trị bền vững mà công nghệ mới mang tới cho vùng biển Cần Giờ là vượt trội.

Cụ thể, khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ sẽ được giảm thiểu tối đa, từ đó hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh và không bị phụ thuộc vào cát tự nhiên. Công nghệ này góp phần xanh hóa ngành hàng hải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng hạ tầng ven biển.

Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

anh-2.jpg
Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM từng được áp dụng tại nhiều dự án tầm cỡ trên thế giới, điển hình như Cảng New York (Mỹ)…

Bên cạnh công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Đây là giải pháp tối ưu tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho công trình lấn biển, dự án sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan – “người khổng lồ” trong các dự án lấn biển, trị thủy và phát triển hạ tầng ven biển, đảm bảo độ bền vững và ổn định lâu dài.

a1-1360.jpg
Việc lựa chọn công nghệ hiện đại với chi phí triển khai cao gấp 5-10 lần giải pháp truyền thống khẳng định cam kết đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới

Việc quyết tâm lựa chọn công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới có chi phí triển khai cao gấp 5-10 lần giải pháp truyền thống nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, bảo tồn và tái sinh – chính là cam kết chắc chắn của Vinhomes Green Paradise về tầm nhìn đưa dự án trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ xanh – thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới./.

P.V
#Vinhomes Green

