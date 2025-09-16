Khám phá làng chài Trí Nguyên: Điểm đến bình yên giữa “thiên đường biển” Nha Trang

HHTO - Gần đây, làng chài Trí Nguyên bỗng trở thành điểm check-in hot hit trên mạng xã hội, từ những con hẻm nhỏ, mái nhà san sát bên bờ biển đến nhịp sống chậm rãi của ngư dân đều được giới trẻ lan tỏa rầm rộ, khiến ai cũng muốn một lần ghé thăm.

Đảo Trí Nguyên còn được gọi là Hồ Cá Trí Nguyên, đảo Bồng Nguyên hay Hòn Miễu là một trong các đảo thuộc vịnh Nha Trang, Khánh Hoà. Vị trí của hòn đảo chỉ cách đất liền khoảng 1km, thế nên, chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 phút để di chuyển.

Tại hòn đảo Trí Nguyên, có một làng chài cùng tên với nhịp sống không ồn ào, hối hả, cùng nhiều hoạt động đánh bắt dân dã. Vẻ đẹp hài hoà giữa thiên nhiên và con người tại nơi đây chắc chắn là “tọa độ” lí tưởng cho du khách được “chữa lành” sau chuỗi ngày dài học tập và làm việc vất vả.

Khung cảnh "đẹp tựa trong tranh" tại làng chài. Ảnh: Làng Chài Homestay - Đảo Trí Nguyên.

Các phương tiện để đến đảo cũng rất hợp lý và đa dạng. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, teen có thể lựa chọn tàu dân sinh với giá vé là 5000 đồng cho người lớn và miễn phí đối với trẻ em. Thông thường, mỗi chuyến tàu cũng diễn ra khá nhanh, chỉ khoảng 10 phút và cứ 10 phút sẽ có một chuyến tàu vậy nên du khách không cần phải quá lo lắng.

Bên cạnh đó, nếu đi du lịch gia đình, mong muốn có không gian riêng tư, thoải mái và tiết kiệm thời gian hơn bạn có thể lựa chọn di chuyển ra đảo bằng ca nô. Chi phí thuê ca nô sẽ dao động khoảng 1 triệu - 2 triệu/cano/30 người.

Hoàng hôn buông xuống trên đảo. Ảnh: Làng Chài Homestay - Đảo Trí Nguyên.

Một trong những hoạt động không thể thiếu khi đến với làng chài là check-in sống ảo với hàng loạt các cung đường thơ mộng tại đây. Những bờ kè nằm sát biển, nhiều ngôi nhà màu sắc kết hợp cùng những bụi hoa đã khiến cho hình ảnh tại làng chài Trí Nguyên không khác gì những thước phim Hàn Quốc.

Ngồi "chill" nhâm nhi ly cà phê, vừa tán gẫu cùng bạn bè, vừa ngắm nhìn hình ảnh của những con tàu đánh cá cùng hoạt động đánh bắt tại đây cũng là trải nghiệm đáng thử.

Những toạ độ giản dị mà không kém thu hút tại đảo. Ảnh: hbt.79

Nếu mong muốn được tiếp xúc và hiểu rõ hơn về hệ sinh thái đại dương, du khách có thể đặt chân đến thuỷ cung Trí Nguyên. Với không gian xây dựng dựa trên hình ảnh của một con tàu khổng lồ, thuỷ cung không chỉ đem đến cho du khách sự tò mò về các loài sinh vật mà còn thích thú bởi kiến trúc độc lạ.

Người dân địa phương thường nuôi nhiều lồng bè với nhiều loại tôm cá như tôm hùm xanh, cá mú, cá bớp,... Do vậy, ẩm thực hải sản ở Trí Nguyên không chỉ tươi ngon mà giá cả cũng vô cùng bình dân, hợp lý.

Hình ảnh đánh bắt thường ngày của bà con địa phương. Ảnh: Làng Chài Homestay - Đảo Trí Nguyên.

Ngoài ra, du khách cũng có thể khám phá chợ địa phương tại đảo Trí Nguyên. Khi tàu vừa cập bến, teen sẽ thấy một khu chợ nhỏ nhưng luôn tấp nập và đa dạng hàng hoá. Trong chợ vừa có hải sản mới được đánh bắt trong đêm vừa có các món đặc sản tại Nha Trang như bánh căn, bánh xèo, bún cá,... để bạn "tha hồ" lựa chọn.