Ngoài iPhone 17, Apple còn “ém hàng” gì trong sự kiện ngày 10/9 tới?

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, Apple sẽ chính thức trình làng iPhone 17 cùng loạt thiết bị mới tại sự kiện “Awe dropping”, diễn ra vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Ngoài iPhone, sự kiện năm nay được dự đoán sẽ có những nâng cấp đáng chú ý cho Apple Watch, AirPods và các hệ điều hành mới.

iPhone 17: Nhiều lựa chọn hơn, thiết kế mới lạ

Điểm nhấn lớn nhất là dòng iPhone 17 với nhiều cải tiến so với thế hệ trước. Apple dự kiến sẽ giới thiệu 4 phiên bản:

iPhone 17: Trang bị màn hình lớn hơn, hỗ trợ ProMotion và Always-On Display, camera trước nâng cấp lên 24 MP.

iPhone 17 Air: Mẫu iPhone mới hoàn toàn, thiết kế siêu mỏng, màn hình 6,6 inch, chip A19 và camera sau đơn.

iPhone 17 Pro: Nổi bật với thanh camera thay thế cụm lồi quen thuộc, chip A19 Pro, camera tele 48 MP và camera trước 24 MP.

iPhone 17 Pro Max: giữ toàn bộ tính năng của bản Pro nhưng thiết kế dày hơn nhằm tăng dung lượng pin.

Apple Watch: Nâng cấp toàn diện

Không chỉ iPhone, Apple cũng chuẩn bị tung ra nhiều thế hệ đồng hồ thông minh mới:

Apple Watch Series 11: sử dụng chip S-series mới cho hiệu năng và thời lượng pin tốt hơn, bổ sung modem 5G nhưng vẫn giữ nguyên kiểu dáng hiện tại.

Apple Watch Ultra 3: màn hình lớn hơn nhờ viền mỏng, chip S11 mạnh mẽ, hỗ trợ 5G và có thể kèm tính năng đo huyết áp. Đặc biệt, thiết bị được đồn đoán sẽ có kết nối vệ tinh - giúp duy trì liên lạc ngay cả khi ngoài vùng phủ sóng.

Apple Watch SE 3: phiên bản giá dễ tiếp cận hơn, nâng cấp thiết kế, chip nhanh hơn và màn hình lớn tương đương dòng Series 7-9.

AirPods Pro 3: Tai nghe nhỏ gọn, nhiều tính năng sức khỏe

Sau hàng loạt tin đồn, AirPods Pro thế hệ 3 nhiều khả năng sẽ ra mắt ngay trong tháng 9 này thay vì 2026. Thiết bị được cho là tích hợp chip H3, cải thiện chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn, kèm cảm biến đo nhịp tim phục vụ theo dõi sức khỏe. Hộp sạc cũng được làm nhỏ gọn hơn, chuyển sang dùng nút cảm ứng.

Hệ điều hành mới và những “quân bài bất ngờ”

Song song với phần cứng, Apple cũng sẽ phát hành iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 và visionOS 26 trong tháng 9 sau nhiều tháng thử nghiệm beta.

Ngoài ra, sự kiện tới có thể hé lộ thêm một số thiết bị khác như AirTag 2 với chip UWB cải tiến, Apple TV 4K đời mới, HomePod mini 2 hay bản nâng cấp của Apple Vision Pro. Tuy vậy, nhiều khả năng những sản phẩm này chỉ được giới thiệu sơ bộ và ra mắt chính thức vào thời gian sau.

Chờ đợi “cơn mưa” sản phẩm mới

Với hàng loạt thiết bị được công bố cùng lúc, sự kiện ngày 10/9 hứa hẹn sẽ là một trong những màn ra mắt lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua. Giới công nghệ kỳ vọng iPhone 17 và Apple Watch Ultra 3 sẽ trở thành tâm điểm, trong khi AirPods Pro 3 và iOS 26 cũng thu hút sự chú ý không kém.

Người dùng Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp sự kiện từ website và kênh YouTube chính thức của Apple vào lúc 0h sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam).