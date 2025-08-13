Hé lộ thời điểm người dùng có thể mua iPhone 17 series tại Việt Nam trong tháng 9

HHTO - Các hệ thống bán lẻ dự đoán Việt Nam sẽ nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán iPhone 17, chỉ vài ngày sau sự kiện ra mắt toàn cầu.

Theo một số nhà bán lẻ lớn, Apple có thể bắt đầu bán iPhone 17 tại Việt Nam vào ngày 19/9, tức là chưa đầy một tuần sau khi giới thiệu sản phẩm mới. Thời gian này sớm hơn đáng kể so với những năm trước, khi thị trường Việt thường phải chờ vài tuần hoặc cả tháng.

Thông tin này được đưa ra dựa trên lịch trình mà Apple áp dụng cho các quốc gia thuộc nhóm mở bán sớm. Hiện hãng chưa chính thức công bố ngày ra mắt iPhone 17, song giới công nghệ dự đoán sự kiện sẽ diễn ra vào 13/9 hoặc 14/9 (giờ Việt Nam).

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, việc Việt Nam được nâng hạng trong kế hoạch phân phối sản phẩm mới của Apple giúp người dùng trong nước tiếp cận sớm hơn, đồng thời giảm tình trạng xách tay, chênh lệch giá. Năm ngoái, iPhone 16 tại Việt Nam cũng mở bán chỉ sau nhóm thị trường đầu tiên khoảng một tuần.

Về giá bán, các nhà bán lẻ cho rằng mức khởi điểm của iPhone 17 có thể tương đương iPhone 16 khi ra mắt, tùy cấu hình và dung lượng bộ nhớ. Sản phẩm dự kiến có các bản màu mới, nâng cấp camera, hiệu năng và thời lượng pin.

Hiện Apple chưa xác nhận thông tin về thời điểm bán ra tại Việt Nam. Các cửa hàng dự kiến sẽ bắt đầu nhận đặt trước ngay sau khi sự kiện ra mắt toàn cầu kết thúc.