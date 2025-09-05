Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau 15 năm chờ đợi, Instagram chính thức ra mắt phiên bản cho iPad, có gì đặc biệt?

Sơn Trần

HHTO - Người dùng iPad cuối cùng cũng có thể trải nghiệm mạng xã hội Instagram với giao diện tối ưu hóa cho màn hình lớn, thay vì phải dùng bản iPhone như trước.

Sau 15 năm chờ đợi, Instagram mới đây đã chính thức phát hành phiên bản dành cho iPad. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không còn cần phải sử dụng ứng dụng iPhone, vốn không được tối ưu hóa cho màn hình lớn, hay Instagram phiên bản web trên iPad nữa.

Instagram chính thức ra mắt ứng dụng cho iPad.

Instagram chính thức ra mắt ứng dụng cho iPad.

Ứng dụng Instagram dành cho iPad mặc định sử dụng màn hình Reels, cho phép người dùng cuộn lên và xem các video ngắn trên màn hình lớn hơn. Nó cũng có gần như đầy đủ tính năng của bản trên điện thoại khi nói đến việc xem nội dung. Stories xuất hiện ở phía trên cùng của ứng dụng, và bạn có thể truy cập các tùy chọn khác từ thanh bên trái như nguồn cấp theo dõi, tin nhắn (DM), Tìm kiếm, Khám phá và thông báo.

Nguồn cấp (Feed) của Instagram trên iPad có ba tùy chọn: “All” để xem các bài đăng và Reels được đề xuất từ những tài khoản bạn theo dõi; “Friends” để xem bài đăng và Reels từ bạn bè chung; và “Latest” để xem các bài đăng và Reels theo thứ tự thời gian. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các nguồn cấp này theo sở thích của mình.

Instagram hiện được tối ưu để sử dụng trên màn hình lớn.

Instagram hiện được tối ưu để sử dụng trên màn hình lớn.

Trước đây, Instagram trên iPad chỉ là phiên bản phóng to của ứng dụng iOS, khiến trải nghiệm không mấy dễ chịu. Công ty cho biết họ đã cải tiến lại trải nghiệm để phù hợp hơn với màn hình lớn. Ví dụ, khi xem một Reel thì bạn có thể thấy bình luận ở bên cạnh. Còn khi ở tab tin nhắn, bạn có thể mở một cuộc trò chuyện cụ thể trong khi vẫn nhìn thấy tất cả các đoạn chat đang hoạt động ở bên trái.

Bước đi của Instagram cho thấy công ty đang tích cực phát triển Reels. Nền tảng này kéo dài thời lượng video, thêm tính năng đăng lại và tua nhanh, thậm chí cố gắng chiêu mộ một số TikToker nổi tiếng để xây dựng nội dung.

1464-cover.jpg
Sơn Trần
TechCrunch
#Instagram #iPad #phiên bản iPad #ứng dụng mạng xã hội #trải nghiệm iPad #đổi mới Instagram

