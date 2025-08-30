Vi vu Hà Nội dịp Đại lễ 2/9: Điểm danh góc "sống ảo 0 đồng", cà phê kết hợp workshop

HHTO - Đi dạo vu vơ Hà Nội những ngày này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một góc phố treo dây cờ đỏ sao vàng đẹp mắt hoặc một quán cà phê được trang trí đặc biệt hưởng ứng Đại lễ 2/9 đến gần. Nếu muốn có một góc chụp hay trải nghiệm mang tính đặc trưng riêng của năm nay, dưới đây là những "tọa độ" bạn có thể ghé qua.

Bức tường cờ (ở Hàm Cá Mập cũ)

Tại mặt tiền từng là tòa nhà Hàm Cá Mập, quốc kỳ được treo kín, tạo thành một bức tường rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Nhiều bạn trẻ đã check-in ở đây từ những ngày đầu tiên. Góc dưới cùng có pano chào mừng Đại lễ 2/9 nên chụp góc cận cũng cực ổn.

Ảnh: Blog Của Rọt

Đi xa thêm một chút, bạn có thể thuận tiện check-in với dãy cẩm tú cầu đang nở rực rỡ ở cạnh hồ Gươm. Khu vực này hút khá nhiều "nàng thơ" cũng như người dân đến chụp hình nên sẽ mất một chút thời gian chờ (kể cả ngày trong tuần hay cuối tuần), nếu bạn muốn đứng sát và lấy một góc chụp ổn, ít dính người phía sau.

Ảnh: @hoanqpacdidaudo

Cà phê kết hợp workshop đón Đại lễ

Các quán cà phê "nhuộm đỏ" không gian bằng sắc cờ hay những họa tiết lịch sử, chào mừng Đại lễ đã không còn lạ. Nếu bạn muốn tìm một quán café để chụp hình lưu niệm thì có thể "ghé đại" bất cứ nơi nào ở gần mình. Năm nay, một số quán cà phê có thêm workshop, gói trải nghiệm nhỏ dành cho khách ghé đến dịp Đại lễ, đa số là vẽ nón lá hoặc túi tote.

Video: @_lamycafe

Giá của một chiếc nón hoặc túi tote trơn tại quán thường được bán khoảng 29K đồng. Màu vẽ được chuẩn bị sẵn tại bàn để bạn có thể "tác nghiệp" tại chỗ, cho ra một phiên bản nón hoặc túi đậm chất riêng.

Video: @gowith_we

Ngoài ra, cuối tuần này, một số cơ sở chuyên tổ chức workshop tại Hà Nội cũng cập nhật chủ đề hướng về Đại lễ 2/9 như vẽ tranh, làm tranh đá mosaic...

Cập nhật địa chỉ photobooth "thay áo" dịp Đại lễ

Từ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều cửa hàng photobooth đã cập nhật các khung ảnh mới lấy chủ đề đất nước, dân tộc, lịch sử. Dịp Đại lễ 2/9 lại có thêm không ít "chủ shop" cập nhật giao diện mới.

Ngoài khung ảnh 4cuts cơ bản, ở cửa hàng của Petite Film, bạn có thể vừa chụp 4cuts theo khung chụp dọc xếp thẳng cơ bản, hoặc chọn khung chụp postcard. Nón lá, sticker cờ đỏ sao vàng... được quán chuẩn bị sẵn. - Ảnh: Petite Film

Nếu muốn nước ảnh giả lập màu film, bạn có thể tìm đến Mochi. Ở đây còn có thêm hoa và buồng chụp được trang trí cầu kỳ. Ngoài khung chụp dạng như một tờ báo nhỏ, khách có thể được tặng một phong bì dán ảnh. - Video: @mochi.film