Khách Tây háo hức đi tham quan… nghĩa địa

Thanh Hiền
TPO - Bị cuốn hút bởi các clip “rì viu” lăng mộ, hai du khách nước ngoài đã dành nhiều thời gian để đi tham quan nơi an nghỉ của người Việt sau khi đến Đà Nẵng.

Ông Sven Kinast (52 tuổi) và bà Mariola Kuwaczka (49 tuổi) là hai du khách đến từ Đức. Hai người tới Đà Nẵng du lịch, sau đó di chuyển ra TP. Huế để tham quan… nghĩa địa.

Ông Sven Kinast chia sẻ, trước khi đến Việt Nam, ông đã xem nhiều clip giới thiệu về các nghĩa địa, nghĩa trang, đặc biệt là ở miền Trung. “Tôi thấy người ta chôn cất, đắp mộ, xây lăng rất cầu kỳ, chăm lo cho người đã mất có một “căn nhà” đàng hoàng như khi còn sống nên tôi rất ấn tượng và muốn phải tới tận nơi tham quan”, ông nói.

tp-khach-tham-nghia-dia-3.jpg
Hai du khách chụp ảnh kỷ niệm trước nghĩa trang An Bằng.

Cả hai người khi thăm thú ở Đà Nẵng xong đã nao nức đón xe ra nghĩa trang An Bằng (TP. Huế) để mục sở thị. Sở dĩ ông bà chọn nơi này vì đây được ví như một “thành phố lăng” mênh mông, đủ kiểu lăng mộ, đặc biệt có những lăng xa hoa được xây dựng hàng trăm triệu đồng cho đến cả tỷ đồng.

Quá choáng ngợp trước khu nghĩa trang rộng lớn, ông bà đã dành nhiều thời gian tham quan, chụp ảnh. Bà Mariola Kuwaczka ngạc nhiên vì người dân ở đây chú trọng đầu tư tiền bạc, công sức và tâm huyết cho lăng mộ. Mỗi mái nhà của người đã khuất có một kiến trúc riêng, chăm chút từ từng viên gạch, mái ngói, hoa văn…

Chia sẻ ở quê hương mình, Mariola Kuwaczka cho biết phần lớn người chết đều được hỏa táng chứ không xây mộ, xây lăng hoành tráng như vậy. Bà cũng khá bất ngờ khi mái nhà cho người đã khuất cũng được sơn, vẽ, trang trí bằng nhiều màu sắc bắt mắt chứ không chỉ tông màu trầm buồn như bà nghĩ.

Theo bà Mariola Kuwaczka, đây là sự tử tế dành cho người đã khuất. “Chúng tôi chưa từng quan tâm tới việc khi mất đi mình sẽ được chôn cất tại đâu, nhưng khi đến đây rồi thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Có một nơi để người thân tới thăm, nhắc nhở con cháu về người đã khuất cũng là một cách ghi nhớ, biết ơn, giáo dục người đang sống”, bà Mariola Kuwaczka chia sẻ.

tp-khach-tham-nghia-dia-4.jpg
tp-khach-tham-nghia-dia-2.jpg
Lăng mộ được xây hoành tráng, kỳ công khiến du khách nước ngoài trầm trồ.

Hai vị khách người Đức đã chụp rất nhiều ảnh, quay clip tại nghĩa trang để về giới thiệu cho bạn bè, người thân.

Nghĩa trang An Bằng rộng khoảng 40 ha, với hàng nghìn ngôi mộ nằm chen chúc nhau. Những ngôi mộ, lăng ngoài xây dựng bởi kiến trúc độc đáo còn được trang trí bằng vật liệu đắt tiền như sành, sứ… một cách kỹ xảo, kỳ công.

Thanh Hiền
