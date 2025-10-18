Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

KATSEYE phá vỡ kỷ lục của chính mình

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc KATSEYE một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình trên 'Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh'.

Theo "Top 100 Đĩa đơn Chính thức" (diễn ra từ ngày 17 đến 23/10) được công bố vào ngày 18/10 (theo giờ Hàn Quốc), Gabriella, một ca khúc trong EP thứ hai của KATSEYE, Beautiful Chaos, đã xếp hạng 38. Mặc dù đã phát hành được khoảng 4 tháng, bài hát đã tăng một bậc so với tuần trước, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ của nó.

Gabriella đã lọt vào "Top 100 Đĩa đơn Chính thức" ở vị trí thứ 42, ngay sau khi phát hành vào tháng 6/2025. Sau một thời gian tạm dừng ngắn, bài hát đã trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 97, sau màn trình diễn đầy nhiệt huyết tại lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ Lollapalooza Chicago, vào tháng 8/2025. Điều này đánh dấu một sự thăng tiến đáng kể, báo hiệu sự ra đời của một "bản hit lâu năm" vẫn tiếp tục được người nghe yêu thích.

Sự hiện diện của KATSEYE cũng được thể hiện rõ nét trong bảng xếp hạng "Weekly Top Songs Global" (10 - 16/10) của Spotify, được phát hành cùng ngày. Gabriella đã đạt vị trí thứ 22, trụ vững trên bảng xếp hạng trong 17 tuần liên tiếp. NallyTouch cũng lần lượt đạt vị trí thứ 108 (tổng cộng 24 tuần) và 167 (tổng cộng 21 tuần), cho thấy mức độ phổ biến ổn định trên khắp các bảng xếp hạng.

KATSEYE cũng đang trở lại trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Trên bảng xếp hạng album chính, Billboard 200 (ngày 18/10), Beautiful Chaos đã tăng chín bậc lên vị trí thứ 30, một sự phục hồi thành công. Kể từ khi ra mắt ở vị trí thứ tư (ngày 12/7), album đã trụ vững trên bảng xếp hạng trong 15 tuần liên tiếp. Gabriella giữ vững vị trí thứ 54 trên Hot 100 và đạt vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Pop Airplay, xếp hạng lượt phát sóng radio, phá vỡ kỷ lục của chính họ.

KATSEYE sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn solo đầu tiên tại Bắc Mỹ, bắt đầu từ tháng 11/2025, với 16 buổi diễn, tại 13 thành phố: Minneapolis, Toronto, Boston, New York, Washington D.C., Atlanta, Sugarland, Irving, Phoenix, San Francisco, Seattle, Los Angeles và Mexico City. Họ cũng sẽ biểu diễn tại Coachella Valley Music and Arts Festival, vào tháng Tư năm sau.
Tuệ Nghi
