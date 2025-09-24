Jin BTS tại Milan Fashion Week: Khoe múi hờ hững, có một hành động làm fan "gục ngã"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Xuất hiện tại show diễn Gucci trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week Spring Summer 2026), Jin (BTS) gây bão khi khoe cơ bắp "hững hờ". Thế nhưng, chỉ với hành động cài cúc áo giữa sự kiện, anh chàng lại khiến khán giả "đổ gục" trước khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa hài hước.

Anh cả BTS - Jin đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Gucci trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan. Xuất hiện tại Palazzo Mezzanotte, anh lập tức trở thành tâm điểm giữa tiếng gọi lớn của người hâm mộ.

g1jfopbaoaim-ph.jpg
Hàng trăm ống kính từ giới truyền thông và người hâm mộ đồng loạt đổ dồn về phía giọng ca BTS.

Khoác lên mình thiết kế từ bộ sưu tập La Famiglia của Gucci, Jin gây ấn tượng mạnh với chiếc sơ mi trắng mở cúc đầy táo bạo, kết hợp cùng quần tây đen dáng rộng và thắt lưng mang biểu tượng đặc trưng của nhà mốt. Hình ảnh của anh được truyền thông phương Tây ví như Hoàng tử Eric phiên bản hiện đại của Disney. Những chi tiết phụ kiện như giày da, nhẫn và vòng cổ càng khiến tổng thể hòa hợp và nổi bật.

g1kr6wsaoam5m-s.jpg
Jin ăn vận đơn giản vẫn nổi bật tại Milan Fashion Week.
5ae6e3ff-8b4a-401b-abc8-0652fade804c.jpg
Nhiều khán giả nhận xét nếu Jin diện áo giống hệt mẫu trình diễn và để lộ trọn phần cơ ngực săn chắc thì fan tại sự kiện và toàn cầu sẽ "đổ gục" suốt nhiều ngày.
g1khnbqw0aavlgs.jpg
g1khnbsxmaaf6ji.jpg
Nam thần tượng toát lên vẻ tự tin, quyến rũ và thời thượng.
g1jgbjzbqaaem4w.jpg
Khoảnh khắc Jin cúi mặt được ví như chàng hoàng tử bước ra từ thế giới Disney.

Tại sự kiện, khi theo dõi bộ phim ngắn The Tiger của Gucci, Jin bất ngờ có khoảnh khắc hài hước khi khẽ cài lại cúc áo để "tránh hớ hênh". Hành động nhỏ nhưng đầy duyên dáng này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Người hâm mộ vừa bật cười trước sự hóm hỉnh, ngại ngùng của anh, vừa tiếc nuối vì "cực phẩm" lại bị "giấu nhẹm" sau lớp áo.

Khoảnh khắc nam ca sĩ cài lại cúc áo đang gây sốt cõi mạng.
jin-mai.jpg
Jin cùng Mai Davika - hai nhan sắc hàng đầu của K-Pop và Thái Lan chung khung hình gây chú ý.

Hiện tại, các từ khóa liên quan đến Jin tại show Gucci vẫn đang trụ vững trong top thịnh hành. Dự đoán, nam thần tượng sẽ yên vị trong Top 10 những ngôi sao mang lại giá trị truyền thông cao nhất trong mùa Milan Fashion Week này.

z7016648628124-bcf71de2f5c89ce154d1fba1176991de.jpg
Thu Trang
#Jin BTS #Milan Fashion Week #Jin Gucci #Jin thời trang #Jin #Visual Jin

