Jennie BLACKPINK hóa "girl boss" tại sự kiện Ray-Ban, vẫn để ngỏ khả năng tái hợp Gentle Monster?

HHTO - "IT girl" của BLACKPINK - Jennie vừa xuất hiện tại cửa hàng pop-up đầu tiên của Ray-Ban ở Hàn Quốc. Không chỉ ghi điểm với trang phục chuẩn "girl boss", động thái này còn được dân mạng ngầm hiểu là cô đã khép lại mối hợp tác cùng Gentle Monster.

Ngày 4/9, Jennie gây chú ý khi xuất hiện tại tiệc tối thân mật của thương hiệu kính mắt cao cấp Ray-Ban nhân dịp mở pop-up đầu tiên tại Hàn Quốc. Việc cô tham gia đã được truyền thông "bắn tin" từ trước cùng với tin tức về việc kết thúc hợp tác với Gentle Monster.

Rất đông phóng viên và người hâm mộ đã có mặt tại pop-up store của Ray-Ban.

Jennie lựa chọn outfit tối giản nhưng sang trọng với tông màu đơn sắc. Chiếc áo cổ lọ thiết kế như khăn vắt qua đến từ Jacquemus, phối cùng quần short xám đậm, stylist giúp cô nhấn nhá bằng đôi bốt cao quá gối và kính đen bản vuông Ray-Ban trứ danh.

Nữ thần tượng được dân mạng đánh giá như một "girl boss" vừa thanh lịch, vừa quyền lực. Điều đặc biệt ở Jennie là mỗi khi hợp tác với thương hiệu mới, cô luôn biết cách dung hòa cá tính riêng với tinh thần chung của nhãn hàng.

Chỉ với khoảnh khắc khẽ nâng đuôi tóc, Jennie cũng khiến cả khung hình bừng sáng với thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Không cần phụ kiện cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, Jennie vẫn chinh phục mọi ánh nhìn bởi thần thái sang chảnh.

Nàng rapper nhóm BLACKPINK thả dáng tại sự kiện.

Trước đó, truyền thông Hàn đã đưa tin Jennie kết thúc hợp đồng với ba thương hiệu thuộc cùng một tập đoàn: Gentle Monster, Tamburins và Nudake. Những biển quảng cáo khổng lồ in hình Jennie từng phủ kín các vị trí đắt giá nay đã đồng loạt biến mất. Chính vì vậy, việc nữ thần tượng xuất hiện tại sự kiện của Ray-Ban càng được xem như lời khẳng định đã chia tay với dòng kính của Gentle Monster.

Loạt biển quảng cáo in hình Jennie ở các địa điểm đắt giá từng trở thành điểm check-in đình đám của giới trẻ.

Nhìn lại hành trình 5 năm gắn bó, Jennie và Gentle Monster không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đại sứ thương hiệu mà còn là những cộng sự sáng tạo, cùng nhau ra mắt nhiều bộ sưu tập gây tiếng vang.

Đáp lại, nàng đại sứ toàn cầu cũng giúp Gentle Monster lan tỏa tên tuổi thương hiệu trên toàn cầu, hút được lượng lớn tệp khách hàng trẻ, tạo trend trên toàn cầu, trở thành "kỳ lân" của ngành thời trang trong 5 năm qua với doanh thu ấn tượng.

Ba bộ sưu tập có sự tham gia thiết kế của giọng ca Mantra mang đậm tinh thần của Gentle Monster nhưng vẫn khắc ghi dấu ấn "Jennie" khó trộn lẫn.

Từ "nàng thơ" gắn bó 5 năm cùng Gentle Monster, Jennie nay bắt tay cùng Ray-Ban như một bước chuyển mới trong hành trình thời trang. Những dấu ấn của cô với Gentle Monster ấn tượng đến mức khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Jennie sẽ không cắt đứt hoàn toàn với nhà mốt này. Song song với việc hợp tác cùng Ray-Ban, cô vẫn sẽ tham gia một vài chiến dịch quảng bá của Gentle Monster.