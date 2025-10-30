Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jack - J97 hủy liveshow, tạm dừng hoạt động sau khi làm việc với cơ quan chức năng

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Jack - J97 cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có liveshow Trạm Dừng Chân diễn ra vào ngày 1/11/2025 tại Hạ Long, phía BTC nói gì?

Tối 29/10, trên trang cá nhân, ca sĩ Jack - J97 chia sẻ dòng trạng thái đầu tiên kể từ lúc vướng ồn ào về việc biểu diễn một ca khúc phản cảm chưa được cấp phép. Nam ca sĩ cho biết chiều 29/10/2025 phía công ty quản lý của anh đã có buổi làm việc trực tiếp cùng Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

cover-9.jpg
Jack - J97 cho biết đã làm việc cùng cơ quan chức năng, nhận trách nhiệm về ca khúc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm﻿.

Jack viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ".

Cùng với đó, Jack cho biết sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo, cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà quý ban ngành đưa ra.

1 giờ đồng hồ sau, giọng ca Thiên Lý Ơi tiếp tục gây chú ý với thông báo tạm dừng hoạt động biểu diễn một thời gian. Trong đó, nam ca sĩ sẽ không xuất hiện trong đêm liveshow Trạm Dừng Chân diễn ra vào 1/11/2025 tại Hạ Long. "Quyết định này được Jack chủ đích đưa ra với mong muốn có thêm thời gian, cũng như đáp lại những góp ý chân thành từ các cơ quan ban ngành và quý khán giả" - Jack bày tỏ.

cover-10.jpg

Song song đó, phía BTC liveshow Trạm Dừng Chân đã nhanh chóng có động thái xác nhận hủy đêm diễn, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Đồng thời, BTC cho biết chính sách hoàn vé cho khán giả sẽ được công bố chi tiết vào ngày 30/10/2025.

1464.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Jack J97 #liveshow Trạm Dừng Chân #ca sĩ Jack #biểu diễn #Jack ca khúc phản cảm #Jack làm việc cơ quan chức năng #sở VHTT Hà Nội

