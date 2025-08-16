Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế lần đầu tiên có mô hình chữa cháy trong hẻm sâu, tận dụng tối đa ‘5 phút vàng’

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lần đầu tiên tại TP Huế, mô hình “Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” được triển khai, trong đó lưu ý tận dụng tối đa “5 phút vàng” đầu tiên để khống chế cháy, ngăn cháy lan gây thiệt hại nặng.

Ngày 16/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND phường Phú Xuân (TP Huế) triển khai mô hình “Phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”. Đây là lần đầu tiên, mô hình này được áp dụng trên địa bàn TP Huế.

pccc-ngo-sau.jpg
Diễn tập tình huống cháy nhà﻿ do chập điện ở một con hẻm sâu.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế, mô hình nhằm nâng cao khả năng ứng phó cháy nổ tại những khu vực có hẻm sâu từ 150m trở lên, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận.

Lực lượng tại chỗ được trang bị phương tiện, huấn luyện kỹ năng xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy ngay trong dân, tận dụng tối đa “5 phút vàng” đầu tiên để khống chế cháy, ngăn cháy lan.

Trong quá trình ra mắt mô hình, lực lượng dân phòng diễn tập tình huống cháy nhà do chập điện ở kiệt 71 Nhật Lệ, phường Phú Xuân. Từ tình huống giả định, các đội viên PCCC nhanh chóng triển khai phương tiện, dập lửa, cứu người và di chuyển tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

pccc-ngo-saub.jpg
Đây là lần đầu tiên, mô hình phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu được triển khai tại TP Huế.

Thượng tá Lê Văn Thứ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế, cho biết, ở những hẻm sâu xe chữa cháy không vào được, lực lượng tại chỗ nếu được huấn luyện thành thạo và có phương tiện sẽ xử lý hiệu quả ngay trong “5 phút vàng” ban đầu, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, ngăn chặn cháy lan.

Ngọc Văn
#Công an TP Huế #triển khai #mô hình #Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ #hẻm sâu #lần đầu tiên #5 phút vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục