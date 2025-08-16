Huế lần đầu tiên có mô hình chữa cháy trong hẻm sâu, tận dụng tối đa ‘5 phút vàng’

TPO - Lần đầu tiên tại TP Huế, mô hình “Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” được triển khai, trong đó lưu ý tận dụng tối đa “5 phút vàng” đầu tiên để khống chế cháy, ngăn cháy lan gây thiệt hại nặng.

Ngày 16/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND phường Phú Xuân (TP Huế) triển khai mô hình “Phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”. Đây là lần đầu tiên, mô hình này được áp dụng trên địa bàn TP Huế.

Diễn tập tình huống cháy nhà﻿ do chập điện ở một con hẻm sâu.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế, mô hình nhằm nâng cao khả năng ứng phó cháy nổ tại những khu vực có hẻm sâu từ 150m trở lên, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận.

Lực lượng tại chỗ được trang bị phương tiện, huấn luyện kỹ năng xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy ngay trong dân, tận dụng tối đa “5 phút vàng” đầu tiên để khống chế cháy, ngăn cháy lan.

Trong quá trình ra mắt mô hình, lực lượng dân phòng diễn tập tình huống cháy nhà do chập điện ở kiệt 71 Nhật Lệ, phường Phú Xuân. Từ tình huống giả định, các đội viên PCCC nhanh chóng triển khai phương tiện, dập lửa, cứu người và di chuyển tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Thượng tá Lê Văn Thứ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế, cho biết, ở những hẻm sâu xe chữa cháy không vào được, lực lượng tại chỗ nếu được huấn luyện thành thạo và có phương tiện sẽ xử lý hiệu quả ngay trong “5 phút vàng” ban đầu, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, ngăn chặn cháy lan.