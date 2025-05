Hà Nội vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy

TPO - Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, các phương tiện phá dỡ thông thường và có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Hà Nội trong mùa nắng nóng.

Theo đó, để hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ xảy ra do nguyên nhân chủ quan, đặc biệt trong thời gian thời tiết nắng nóng, đồng thời cảnh báo, khuyến cáo đến người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn, phòng chống đuối nước, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an...

Trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện về đường, lối thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Đồng thời, vận động 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, các phương tiện phá dỡ thông thường và có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

Vận động 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiến nghị, yêu cầu các cơ sở khắc phục 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH. Trong đó hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC đối với cơ sở, khu dân cư theo chỉ đạo của UBND Thành phố...

Đồng thời, giao Tổng Công ty điện lực tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát rà soát an toàn trong sử dụng điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố; giao Sở Nông nghiệp và môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã có rừng tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng...