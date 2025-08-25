Hứa Khải mất điểm sau drama tình ái, Tử Dạ Quy có nguy cơ bị tua nhanh lịch chiếu

HHTO - Sự nghiệp của Hứa Khải đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ồn ào đời tư. Drama này không chỉ khiến hình ảnh của anh tệ đi mà còn gây tác động tiêu cực đến bộ phim đang chiếu do anh đóng chính là "Tử Dạ Quy". Có tin đồn cho rằng, trước sức ép của dư luận, phim có thể bị "tua nhanh" lịch chiếu.

Bê bối tình ái của Hứa Khải bắt nguồn từ lời tố cáo của nữ diễn viên Hứa Lệ Sa. Cô công khai tin nhắn và hình ảnh, cáo buộc Hứa Khải đã ngoại tình với đồng nghiệp Triệu Tình từ năm 2022. Vụ việc nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh Hứa Khải và Triệu Tình cùng nhau vào khách sạn bị đào lại.

Sức nóng của vụ lùm xùm càng leo thang khi Đại Kim, bạn gái cũ của Hứa Khải, cũng lên tiếng xác nhận, tố nam diễn viên này thường xuyên dùng chiêu trò "giả say" để quấy rối.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Hứa Khải và công ty quản lý đã phủ nhận, tuyên bố ủy thác luật sư khởi kiện những người tung tin bịa đặt. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của Hứa Lệ Sa cùng lời đe dọa "đưa anh vào tù" khiến nhiều người tin rằng cô nắm giữ bằng chứng uy lực.

Bê bối nổ ra ngay thời điểm Tử Dạ Quy vừa lên sóng, khiến tác phẩm bị lu mờ hoàn toàn bởi những lùm xùm bên lề. Phim sở hữu dàn diễn viên visual sáng rực từ chính đến phụ như Hứa Khải, Điền Hi Vi, Trương Giai Di... cùng kinh phí đầu tư được cho là khoảng 320 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng), nhận được nhiều đánh giá tốt ngay khi khởi đầu. Ngay cả những tin đồn hẹn hò của nữ chính Điền Hi Vi trước đó cũng không gây ra tác động tiêu cực lớn bằng vụ bê bối của Hứa Khải.

Trước tình hình này, khán giả đồn đoán rằng các nền tảng có thể sẽ "tua nhanh" lịch phát sóng của Tử Dạ Quy, một động thái thường thấy khi các diễn viên chính vướng vào scandal lớn, nhằm tránh tình trạng phim chưa chiếu xong đã bị buộc gỡ vì diễn viên có vết đen.

Theo lịch chiếu hiện tại, Tử Dạ Quy sẽ chiếu đến tập 31 vào ngày 31/8 (với tài khoản SVIP). Nền tảng và phía đoàn phim chưa có thông báo mới. Suy ra, phim vẫn sẽ chiếu theo lịch đã công bố. Tuy nhiên, có khả năng để "né sóng gió", Tử Dạ Quy có thể mở bán gói fast track/ express (xem trước các tập cuối) sớm hơn. Liệu 7 tập cuối có được mở bán luôn vào ngày 31/8?

Dù Hứa Khải có nhiều dự án phim đang chờ ra mắt, nhưng nếu vụ bê bối không được giải quyết thỏa đáng, khán giả lo ngại rằng lịch phát sóng của những tác phẩm này sẽ bị ảnh hưởng.