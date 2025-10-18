Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hơn 100 người sập bẫy khi mua ‘bùa yêu’, ‘bùa làm ăn’

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng bằng chiêu rao bán “bùa yêu”, “bùa làm ăn”…, do đối tượng Bùi Văn Khiểm (NS 1996, trú tại xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng niềm tin để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 100 nạn nhân trên toàn quốc.

a-by.jpg

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán “bùa yêu”, “bùa làm ăn”, “bùa đòi nợ” trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn mới, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và mê tín của người dân để trục lợi bất chính.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook, Zalo có tên như “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”… thường xuyên đăng tải video hành lễ, quảng cáo “bùa yêu hiệu nghiệm 100%”, “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”.

Các đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để “làm lễ từ xa” và “chế tác bùa”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang để trốn tránh.

Cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm đầu là Bùi Văn Khiểm. Khiểm thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hành vi lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 12/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các dịch vụ “bùa yêu”, “làm phép tâm linh” trên mạng xã hội, bởi đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo hoặc kêu gọi chuyển tiền mập mờ, người dân cần lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Viết Hà
#bùa yêu online #lừa đảo mạng #Phú Thọ #chiếm đoạt tài sản #lừa đảo qua mạng #bùa làm ăn #xứ Mường

Xem thêm

Cùng chuyên mục