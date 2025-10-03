'Tô vẽ' hình ảnh thành 'thầy giáo nhân ái' để lừa đảo

TPO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, nhiều năm qua, Tuân xây dựng hình ảnh “người làm việc thiện” trên mạng xã hội. Với những lời kêu gọi sẻ chia và hình ảnh về các mảnh đời khó khăn, Tuân khiến hàng trăm nhà hảo tâm tin tưởng, sẵn sàng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân.

Ngày 23/9/2025, Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) phản ánh việc nhiều lần gửi tiền từ thiện cho Tuân nhưng không thấy công khai, minh bạch. Xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân lập và sử dụng 3 tài khoản Facebook (“Nguyễn Mạnh Tuân” có tích xanh, “Nguyễn Tuân” hơn 149.000 người theo dõi và “Lãng tử Tây Bắc”), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân để kêu gọi từ thiện.

Sau khi nhận tiền, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân.

Ngày 30/9, sau khi được vận động, Tuân ra đầu thú và thừa nhận hành vi. Sáng 1/10, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở.

Theo cơ quan điều tra, Tuân sử dụng hình ảnh một giáo viên từng được xem là tận tâm với việc thiện. Bức màn “từ thiện” mà Tuân dựng lên nhiều năm chính thức bị phơi bày.

Vụ án Nguyễn Mạnh Tuân thêm một lần cảnh báo về những chiêu trò lợi dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi. Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ tin tưởng và ủng hộ những tổ chức, cá nhân có uy tín, minh bạch.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.