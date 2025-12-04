Hơn 1 tỷ đồng tiếp sức học sinh khó khăn miền Trung

TPO - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng 1.010 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn tại các tỉnh miền Trung, tiếp sức các em đến trường.

Chiều 3/12, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình trao học bổng Vừ A Dính và học bổng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho học sinh trên địa bàn.

Trao bảng tượng trưng cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng.

Học bổng được trao các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập, con cán bộ, công nhân viên quốc phòng Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2 và Chi đội kiểm ngư số 3.

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với mạnh thường quân trao tặng 300 suất học bổng năm học 2025 – 2026 cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển, đảo trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Tổng trị giá 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đồng hành cũng trao tặng 265 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 balo và 10 tập vở cho các em học sinh với trị giá gần 80 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, trao học bổng cho các em học sinh.

Nhận được học bổng, em Nguyễn Hoàng Tường Vy (học sinh lớp 12/3, trường THPT Sơn Trà) cho biết, những phần quà từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường sa thân yêu” là nguồn cổ vũ tinh thần, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

“Sự quan tâm, chia sẻ của các cô, các bác, các nhà hảo tâm tiếp sức cho chúng em vượt qua những khó khăn trước mắt, học tập thật giỏi để trở thành những công dân có ích”, em Vy nói.

Nhiều em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn được tiếp sức đến trường.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, bên cạnh các học bổng để tiếp sức các em học sinh đến trường, Quỹ và CLB cũng duy trì các dự án chăm lo, đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ việc chăm lo ăn ở, đến học phí, quần áo…, để các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Được biết, dịp này, chương trình trao học bổng Vừ A Dính và học bổng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ được trao cho học sinh tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa; cùng con em của cán bộ, công nhân viên quốc phòng các đơn vị: Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội kiểm ngư số 3 và Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cộng sẽ có 1.010 suất học bổng được trao tặng, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.