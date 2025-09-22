Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh Hà Nội tổ chức hội chợ hướng nghiệp giúp "hậu bối" gỡ rối tương lai

Bão Fair

Hội chợ Trải nghiệm và khám phá nghề nghiệp "Bão Fair 2025" đã chính thức diễn ra tại Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (WHS). Sự kiện đã thành công đón nhận sự ủng hộ và tham gia của đông đảo các bạn học sinh, các bậc phụ huynh quan tâm tới hướng nghiệp.

Bão Fair 2025, trong năm hoạt động thứ 13, khai thác chủ đề “Độc bản” với mong muốn truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa tới thế hệ trẻ, những người đang còn mông lung tìm kiếm định hướng của bản thân: Trong thời đại sự rập khuôn được cho là hoàn hảo, nhất là ở thị trường nghề nghiệp đầy cạnh tranh về thành tích, những cá tính, sự phù hợp mới là yếu tố quan trọng và nổi bật.

ban-to-chuc.jpg

Bão Fair năm nay được tổ chức với 10 gian hàng đa dạng, mô phỏng các nghề “hot” như: Luật sư, Quản trị khách sạn/nhà hàng, Biên tập viên, Kỹ sư tự động hoá... Để giúp việc tham quan và trải nghiệm thêm hiệu quả hơn, BTC còn thiết kế cho người tham gia một bài trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp tại quầy check-in nhằm đề xuất một lộ trình tham quan và khám phá nghề nghiệp phù hợp nhất với từng cá nhân.

dien-gia-booth-dinh-huong.png
nguoi-tham-gia.png
dien-gia.png

Không chỉ tìm hiểu đơn thuần về lý thuyết, với mỗi gian hàng nghề nghiệp, các bạn học sinh cũng vô cùng thích thú khi có cơ hội tham gia lắng nghe và học hỏi từ nhiều chuyên gia, diễn giả dày dặn kinh nghiệm. Các diễn giả tại Bão Fair 2025 đã chia sẻ vô vàn câu chuyện về nghề nghiệp, đồng thời cung cấp cho người tham gia những thông tin vô cùng bổ ích về kiến thức và lời khuyên. Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội được thử sức, “hoá thân” khi tham gia các hoạt động thực tiễn đầy mới mẻ và thú vị về các ngành nghề tại sự kiện.

booth-nghe.jpg

Với những gì Bão Fair đã và đang mang đến cho các bạn trẻ THPT về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, có thể khẳng định rằng, Bão Fair xứng đáng nhận được sự quan tâm và yêu mến của các bạn học sinh mong ước tìm được ngành nghề phù hợp với bản thân mình, đặc biệt là những bạn đang gặp phải khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp.

cover-new.jpg
Bão Fair
