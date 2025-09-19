Giọt Hồng UIT: Thầy trò "trải lòng" chuyện hiến máu, lan tỏa thông điệp ý nghĩa

HHTO - Vừa qua, tại sảnh A của trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), Đoàn trường phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt Hồng UIT”.

Với thông điệp “Kết nối trái tim - Gửi trao hạnh phúc”, ngày hội Giọt hồng UIT hướng đến bổ sung nguồn máu dự trữ, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đồng thời lan tỏa tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây cũng là dịp để đoàn viên, sinh viên nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần nhân rộng nét đẹp sẻ chia và gắn kết trong xã hội.

Một số hình ảnh về ngày hội Giọt hồng UIT. Ảnh: BTC UIT

Lần đầu hiến máu và… cái kết

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Hồ Hoàng Hiệp (An Toàn Thông Tin, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM) cho biết bản thân từ lâu đã mong muốn hiến máu để giúp đỡ mọi người, đóng góp cho xã hội: “Đây là sự kiện tình nguyện để giúp đỡ những bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, đóng góp vào kho máu của nhà nước, vì vậy mình cảm thấy bản thân được thôi thúc để đi hiến máu”.

Hiệp chia sẻ nếu có triệu chứng chóng mặt thì nên hạn chế di chuyển, tránh tham gia giao thông. Ảnh: Trang Huyền

Hoàng Hiệp chia sẻ hiến máu không quá đáng sợ, dù tay có hơi tê nhẹ nhưng “cũng chỉ như kiến cắn”. Sau khi hiến, teen chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh là cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục.

Cũng là lần đầu tiên hiến máu, bạn Trần Khánh Ngọc (sinh năm 2007, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM) bày tỏ: “Vì là lần đầu hiến máu nên mình không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tuy vậy, sự hỗ trợ chu đáo của ban tổ chức cùng sự chuyên nghiệp của y bác sĩ đã giúp mình cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn rất nhiều”.

Khánh Ngọc ấp ủ nguyện vọng hiến máu từ cấp 3. Ảnh: Trang Huyền

Hiến máu không đáng sợ!

Theo thầy Võ Tuấn Kiệt (giảng viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM), hiến máu không hề “đáng sợ” như nhiều người vẫn nghĩ. Thầy chia sẻ: “Mình đóng góp máu cũng không ảnh hưởng sức khỏe mấy, mà còn tăng cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân hơn”.

“Có nhiều người lo lắng về chuyện chóng mặt sau hiến máu, nhưng đó là do thể trạng hoặc thói quen sinh hoạt chưa phù hợp trước khi hiến. Cá nhân thầy thường ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt” - thầy Kiệt nói thêm.

Thực tế, cơ thể sẽ nhanh chóng tái tạo lượng máu đã hiến. Nếu người tham gia hiến máu tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ như ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Bạn Quách Gia Kiệt (sinh năm 2005, Kỹ thuật phần mềm, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM) kể: “Lần đầu cũng hơi lo, nhưng thật ra hiến máu không đáng sợ như mình nghĩ. Chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì mọi chuyện rất ổn. Nếu có gì bất ngờ xảy ra thì luôn có các tình nguyện viên và y bác sĩ hỗ trợ ngay.”

Gia Kiệt cho biết đây đã là lần thứ 3 tham gia hiến máu, nhờ tìm hiểu kỹ thông tin trước đó nên bạn cảm thấy rất tự tin và khỏe mạnh sau mỗi lần hiến. Ảnh: Trang Huyền

“Chỉ sợ không được hiến máu!”

Thầy Kiệt tâm sự: “Ở tuổi 50, điều thầy lo nhất không phải việc lấy máu có đau hay không, mà sợ… mình bị cao huyết áp rồi bác sĩ không cho hiến. Hiến máu là một việc rất ý nghĩa, thầy chỉ sợ không được hiến máu”.

Theo thầy, chỉ cần chuẩn bị sức khỏe tốt thì việc hiến 350ml máu là hoàn toàn bình thường. Ảnh: Trang Huyền

Trong khi đó, bạn Khánh Ngọc từng có lần bị từ chối hiến vì chưa đủ điều kiện sức khỏe. Năm nay, khi đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, cô bạn chia sẻ cảm giác được hiến máu, góp phần giúp đỡ cộng đồng rất vui và ý nghĩa. Ngọc cho biết nếu có dịp, nhất là khi trường tiếp tục tổ chức các đợt hiến máu, chắc chắn nữ sinh sẽ tiếp tục đăng ký tham gia.

Hai thế hệ, hai trải nghiệm khác nhau nhưng cùng chung một niềm tin: hiến máu là nghĩa cử nhân văn không thể bỏ lỡ. Giọt Hồng UIT không chỉ là dịp để thầy trò nhà trường sẻ chia giọt máu nghĩa tình, mà còn góp phần đồng hành cùng Ngày Chủ nhật Đỏ - một trong những chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước, lan tỏa thông điệp nhân văn tới cộng đồng.