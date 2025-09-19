Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2025

TPO - Hòa Minzy nằm trong số các gương thanh niên tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 với nhiều thành tích trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy đã giành nhiều danh hiệu, giải thưởng trên hành trình chinh phục nghệ thuật, như Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014; “Nghệ sĩ nữ của năm” trên YouTube và các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam; giải “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” tại Làn Sóng Xanh 2023 và tại Giải Mai Vàng 2023; “Nữ ca sĩ của năm” tại Giải Cống hiến 2024.

Ca sĩ Hòa Minzy (SN 1995) được đề cử xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Đặc biệt, năm 2025, giọng ca chính MV “Bắc Bling” đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Là nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt #1 trending toàn cầu trên YouTube; là một trong 300 thanh niên điển hình tham dự chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và thanh niên Việt Nam; được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen vì những đóng góp trong quảng bá văn hóa, du lịch quê hương.

Ca sĩ Hòa Minzy giao lưu, biểu diễn ca khúc Bắc Bling tại một trường tiểu học.

Ngoài ra, nữ ca sĩ có nhiều hoạt động biểu diễn ý nghĩa, tiêu biểu tham gia chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp mặt trong chương trình “Tự hào là người Việt Nam” tại Quảng trường Mỹ Đình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cùng với hành trình nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã nhận đỡ đầu bé Hoàng Thị Ngọc Lan (bé Bống) là người sống sót duy nhất trong gia đình sau một tai nạn thương tâm, lo cho bé từ sinh hoạt đến học tập. Đồng hành cùng dự án "Nuôi em" 5 năm liên tiếp với số lượng các em được nuôi ăn là 500 em.