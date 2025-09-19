Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2025

Ca sĩ Hòa Minzy đã giành nhiều danh hiệu, giải thưởng trên hành trình chinh phục nghệ thuật, như Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014; “Nghệ sĩ nữ của năm” trên YouTube và các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam; giải “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” tại Làn Sóng Xanh 2023 và tại Giải Mai Vàng 2023; “Nữ ca sĩ của năm” tại Giải Cống hiến 2024.
Ca sĩ Hòa Minzy (SN 1995) được đề cử xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
Đặc biệt, năm 2025, giọng ca chính MV “Bắc Bling” đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Là nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt #1 trending toàn cầu trên YouTube; là một trong 300 thanh niên điển hình tham dự chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và thanh niên Việt Nam; được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen vì những đóng góp trong quảng bá văn hóa, du lịch quê hương.
Ngoài ra, nữ ca sĩ có nhiều hoạt động biểu diễn ý nghĩa, tiêu biểu tham gia chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp mặt trong chương trình “Tự hào là người Việt Nam” tại Quảng trường Mỹ Đình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Cùng với hành trình nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.
Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã nhận đỡ đầu bé Hoàng Thị Ngọc Lan (bé Bống) là người sống sót duy nhất trong gia đình sau một tai nạn thương tâm, lo cho bé từ sinh hoạt đến học tập. Đồng hành cùng dự án "Nuôi em" 5 năm liên tiếp với số lượng các em được nuôi ăn là 500 em.
Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 nhận được 81 hồ sơ đề cử. Cùng với ca sĩ Hòa Minzy, nhiều gương tiêu biểu khác được đề nghị xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 có chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2001) Hoa hậu Liên lục địa 2022, Nhà sáng lập Chương trình Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, Giám đốc Điều hành Cuộc thi Miss World Việt Nam 2025; anh Thạch Ngọc Hải (SN 2002) người sáng lập Dự án “Cho em”, tỉnh Đồng Tháp…
Ngày 18/9, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Sau khi xem xét hồ sơ, các thành viên hội đồng đã thống nhất lựa chọn 15 cá nhân được giải thưởng năm nay.
Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là phần thưởng do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích trong xã hội.