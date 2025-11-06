Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Hương Giang thể hiện thế nào trong sự kiện ra mắt của Miss Universe 2025?

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự kiện The Universe Ceremony được xem là sự kiện ra mắt chính thức của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025). Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang đã có màn thể hiện thế nào tại sự kiện này?

Tối 6/11, sự kiện The Universe Ceremony - được xem là sự kiện ra mắt chính thức của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) - đã chính thức diễn ra. Dàn thí sinh mặc trang phục dạ hội lộng lẫy, sải bước tự tin trên sân khấu và hô vang tên quốc gia của mình.

huong-giang2.jpg
﻿huong-giang.jpg
huong-giang1.jpg

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang diện trang phục dạ hội cúp ngực màu trắng đuôi cá, bước đi uyển chuyển, hô hai tiếng "Việt Nam" đầy tự hào.

Chung kết Miss Universe được phát sóng trực tiếp vào ngày 21/11/2025 trên FPT Play.

Hình ảnh của Hoa hậu Hương Giang gợi nhớ đến Hoa hậu Phạm Hương tại Miss Universe 2015. Tại đêm Bán kết của mùa thi năm 2015, Hoa hậu Phạm Hương cũng mặc một thiết kế đuôi cá màu trắng cúp ngực, chiếc váy mang hình ảnh của chim thiên nga.

﻿huong-giang4.jpg
huong-giang8.jpg

Tham gia Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang và một số thí sinh vẫn luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm, các nàng hậu thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.

﻿huong-giang6.jpg
huong-giang7.jpg
huong-giang5.jpg
huong-giang3.jpg

Phong độ của Hoa hậu Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Tuy không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn luôn nhận được đánh giá rất cao về thần thái và cách lựa chọn trang phục. Hương Giang luôn biết cách xuất hiện nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025 #sự kiện ra mắt #thí sinh quốc tế #thời trang dạ hội #Nguyễn Hương Giang #Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục