Hoa hậu Hương Giang thể hiện thế nào trong sự kiện ra mắt của Miss Universe 2025?

HHTO - Sự kiện The Universe Ceremony được xem là sự kiện ra mắt chính thức của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025). Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang đã có màn thể hiện thế nào tại sự kiện này?

Tối 6/11, sự kiện The Universe Ceremony - được xem là sự kiện ra mắt chính thức của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) - đã chính thức diễn ra. Dàn thí sinh mặc trang phục dạ hội lộng lẫy, sải bước tự tin trên sân khấu và hô vang tên quốc gia của mình.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang diện trang phục dạ hội cúp ngực màu trắng đuôi cá, bước đi uyển chuyển, hô hai tiếng "Việt Nam" đầy tự hào.

Chung kết Miss Universe được phát sóng trực tiếp vào ngày 21/11/2025 trên FPT Play.

Hình ảnh của Hoa hậu Hương Giang gợi nhớ đến Hoa hậu Phạm Hương tại Miss Universe 2015. Tại đêm Bán kết của mùa thi năm 2015, Hoa hậu Phạm Hương cũng mặc một thiết kế đuôi cá màu trắng cúp ngực, chiếc váy mang hình ảnh của chim thiên nga.

Tham gia Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang và một số thí sinh vẫn luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm, các nàng hậu thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.

Phong độ của Hoa hậu Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Tuy không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn luôn nhận được đánh giá rất cao về thần thái và cách lựa chọn trang phục. Hương Giang luôn biết cách xuất hiện nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025.