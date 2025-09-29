Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hương Giang được dự đoán giành vương miện Miss Universe 2025

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi Hoa hậu Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe 2025, cộng đồng nhan sắc quốc tế cũng dậy sóng không kém fan sắc đẹp Việt. Thậm chí, có một số chuyên trang đã dự đoán Hương Giang sẽ giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Thông tin Miss International Queen 2018 Nguyễn Hương Giang sẽ là đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2025 gây bất ngờ lớn trong cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Người hâm mộ tin rằng, với lượng follower cao kỷ lục, cao nhất trong dàn thí sinh Miss Universe 2025 hiện nay, cao gấp 2 lần thí sinh ở vị trí thứ 2, Hoa hậu Hương Giang chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nếu thể hiện tốt ở cuộc thi.

mu-huong-giang2.jpg
mu-huong-giang.jpg

Không ít chuyên trang nhan sắc đánh giá cao sự tham gia của Hoa hậu Hương Giang, thậm chí có một số chuyên trang còn đánh giá cô sẽ là thí sinh xuất sắc nhất của Miss Universe 2025.

mu-huong-giang3.jpg
mu-huong-giang1.jpg

Hương Giang có mặt trong BXH đánh giá của một số chuyên trang nhan sắc khác.

Miss Universe Vietnam 2025 Nguyễn Hương Giang là thí sinh sở hữu lượt người theo dõi cao nhất trên các nền tảng MXH của Miss Universe 2025. Cô hiện không có đối thủ trong BXH này.

huogn-giang1.jpg
huogn-giang.jpg

Hương Giang từng là đại diện Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018, và cô cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss Universe 2025. Hương Giang là một người đẹp “đa năng” hiếm có của showbiz Việt, cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, người mẫu và còn nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thực tế với vai trò nhà sản xuất.

Hoa hậu Hương Giang mới đây cũng đã gây chú ý lớn khi công bố ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi). Hành động của cô nhận được sự khen ngợi lớn từ công chúng.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hương Giang #Miss Universe 2025 #Hoa hậu Chuyển giới #Miss International Queen 2018 #sắc đẹp quốc tế #đấu trường nhan sắc #Hoa hậu Hương Giang #Nguyễn Hương Giang

