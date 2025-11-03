Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh tung bộ ảnh đẹp sắc sảo, quyến rũ trong bộ ảnh mừng sinh nhật

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhân dịp sinh nhật tròn 21 tuổi, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tung bộ ảnh với phong cách đẹp sắc sảo, quyến rũ, khoe nhan sắc thăng hạng vượt bậc sau hơn 4 tháng đăng quang.

Hà Trúc Linh, sinh ngày 02/11/2004, là sinh viên Khoa Marketing, từng đăng quang tại đêm Chung kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (Miss & Mister UFM) 2023 tối 14/10/2023.

﻿ha-truc-linh2.jpg﻿
ha-truc-linh9.jpg
ha-truc-linh.jpg﻿
ha-truc-linh8.jpg

Cô nàng Hoa khôi UFM khi đó là cán bộ Đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết ngay từ khi còn là học sinh THPT với chức danh Ủy Viên BCH Đoàn trường THCS & THPT Chu Văn An, giải Nhì hoạt động ngoại khóa nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên năm 2020 - 2021, nhiều năm liền được khen thưởng là Đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

ha-truc-linh5.jpg
ha-truc-linh4.jpg
ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh1.jpg

Sau hơn 2 năm, mới đây nàng hậu đã có màn final walk trong đêm Chung kết Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (Miss & Mister UFM) 2025. Tại sự kiện này, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhận được lời chúc mừng sinh nhật bất ngờ từ BTC và khán giả. Mới đây, nàng hậu cũng khoe trên trang cá nhân loạt ảnh studio với phong cách sắc sảo, thần thái tự tin, nhan sắc thăng hạng vượt bậc sau hơn 4 tháng đăng quang.

﻿ha-truc-linh6.jpg﻿
﻿ha-truc-linh7.jpg
ha-truc-linh10.jpg

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình. Hà Trúc Linh được đánh giá là Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

123.jpg

JEANIE - Ảnh: FBNV
