Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh - Vân Nhi xinh đẹp rực rỡ trong bộ ảnh đón Trung Thu 2025

HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi vừa tung bộ ảnh đón Tết Trung Thu 2025. Ba nàng hậu mặc trang phục xinh đẹp như chị Hằng, chụp loạt ảnh đầy màu sắc trên phố Hàng Mã, Hà Nội.

Chào đón Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên 2025, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tung bộ ảnh chụp tại phố Hàng Mã, con phố rực rỡ đèn lồng và đồ Trung Thu nổi tiếng tại Hà Nội.

Với Hoa hậu Hà Trúc Linh, đây là lần đầu tiên cô được đón Trung Thu trên con phố này. Nàng hậu vô cùng ấn tượng với những hình ảnh rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của phố Hàng Mã. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình.

Hà Trúc Linh được đánh giá là cô nàng Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh xinh đẹp như “chị Hằng” trong bộ ảnh đón Trung Thu 2025. Sau 2 tháng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 và tham gia media tour, Châu Anh đã trở lại trường, cân bằng lịch sinh hoạt, học tập để hoàn thành sứ mệnh của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một quân nhân.

Nhờ thành tích tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Hiện tại, người đẹp là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi khoe nhan sắc như bước ra từ những thước phim cổ trang. Người đẹp được lãnh đạo phường Đồ Sơn, Hải Phòng tặng bằng khen vì đạt thành tích Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Vân Nhi cho biết cô dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.