Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh - Vân Nhi xinh đẹp rực rỡ trong bộ ảnh đón Trung Thu 2025

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi vừa tung bộ ảnh đón Tết Trung Thu 2025. Ba nàng hậu mặc trang phục xinh đẹp như chị Hằng, chụp loạt ảnh đầy màu sắc trên phố Hàng Mã, Hà Nội.

Chào đón Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên 2025, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tung bộ ảnh chụp tại phố Hàng Mã, con phố rực rỡ đèn lồng và đồ Trung Thu nổi tiếng tại Hà Nội.

truc-linh2.jpg
truc-linh1.jpg
﻿truc-linh.jpg
truc-linh3.jpg

Với Hoa hậu Hà Trúc Linh, đây là lần đầu tiên cô được đón Trung Thu trên con phố này. Nàng hậu vô cùng ấn tượng với những hình ảnh rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của phố Hàng Mã. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình.

Hà Trúc Linh được đánh giá là cô nàng Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

﻿chau-anh1.jpg﻿
﻿chau-anh2.jpg
chau-anh3.jpg
chau-anh.jpg

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh xinh đẹp như “chị Hằng” trong bộ ảnh đón Trung Thu 2025. Sau 2 tháng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 và tham gia media tour, Châu Anh đã trở lại trường, cân bằng lịch sinh hoạt, học tập để hoàn thành sứ mệnh của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và một quân nhân.

Nhờ thành tích tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Hiện tại, người đẹp là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

van-nhi2.jpg
van-nhi1.jpg
﻿van-nhi3.jpg
van-nhi.jpg

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi khoe nhan sắc như bước ra từ những thước phim cổ trang. Người đẹp được lãnh đạo phường Đồ Sơn, Hải Phòng tặng bằng khen vì đạt thành tích Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Vân Nhi cho biết cô dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xinh đẹp nổi bật trên phố Hàng Mã, Hà Nội.
30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh #Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi #Trung Thu 2025 #phố Hàng Mã

Xem thêm

Cùng chuyên mục