Hoa hậu Thanh Thủy cùng dàn Hoa - Á hậu khoe nhan sắc lộng lẫy tại sự kiện thời trang

HHTO - Chiều 13/12, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề “Season of Joy” diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng - Vũng Tàu, quy tụ dàn Hoa - Á hậu nổi tiếng.

Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025, quy tụ gần 100 người mẫu, người đẹp, Hoa - Á hậu, cùng các gương mặt nổi bật của làng giải trí và thời trang Việt Nam. Trước giờ G, khu vực thảm đỏ sự kiện trở thành tâm điểm chú ý khi dàn Hoa - Á hậu, Nam vương lần lượt xuất hiện trong diện mạo lộng lẫy.

﻿

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Miss Intercontinenal 2022 - Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Đương kim Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi trở về Việt Nam, sẵn sàng trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi gây bất ngờ với nhan sắc khác lạ. Người đẹp được cho là đã can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand International 2025.

Hoa hậu Quế Anh và Á hậu Hera Ngọc Hằng.

Nam vương Tuấn Ngọc và Á hậu Minh Kiên.