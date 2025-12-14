Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trúc Linh và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam hào hứng tại Giải Tiền Phong Half Marathon

JEANIE

HHTO - Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh. Chiều 13/12, tại lễ khai mạc, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam hâm nóng bầu không khí, cổ vũ tinh thần vận động viên.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đã khai mạc vào chiều 13/12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). Hoạt động chính diễn ra từ 4h, sáng 14/12, với ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho hơn 2.000 vận động viên cả nam và nữ.

hhvn3.jpg
hhvn2.jpg
hhvn1.jpg
hhvn.jpg

Mỗi bước chạy của các vận động viên tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 không chỉ hướng tới vạch đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tại lễ khai mạc giải chạy, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân và ba người đẹp Nhật Lệ, Thanh Bình, Phương Thy hào hứng lan tỏa thông điệp tích cực ấy.

truc-linh3.jpg
truc-linh2.jpg
truc-linh1.jpg
truc-linh.jpg
"Theo tôi, thông điệp lớn nhất mà lễ khai mạc mang lại chính là mọi giới hạn đều có thể phá vỡ nếu chúng ta đủ kiên trì. Dù là vận động viên chuyên nghiệp hay phong trào, chỉ cần dám bước ra đường chạy, bạn đã là người chiến thắng", Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ.
my-van3.jpg
my-van2.jpg
my-van1.jpg
my-van.jpg

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân làm MC của sự kiện. "Mọi chi tiết ở giải đấu đều được chăm chút cẩn thận, giúp vận động viên yên tâm, tự tin và sẵn sàng bứt phá ngay từ vạch xuất phát", MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chia sẻ.

hhvn4.jpg
thanh-binh1.jpg
truc-linh5.jpg
truc-linh4.jpg

Dàn người đẹp vui vẻ, hào hứng tham gia giải chạy.

Với chủ đề Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

JEANIE
Tiền Phong Online
#Giải chạy #Tiền Phong Half Marathon #Hành trình xanh #TPHCM #bảo vệ môi trường #sống khỏe mạnh #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam #báo Tiền Phong

