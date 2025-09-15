Hết hồn với tạo hình của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải: Mặc đồ màu hồng, sơn móng tay?

HHTO - Nhiều khán giả đang phản đối kịch liệt tạo hình quá đỗi nữ tính của Thành Nghị trong phim Phó Sơn Hải khi anh mặc đồ thướt tha màu hồng, trang điểm đậm, móng tay còn phủ bóng.

Trong phim Phó Sơn Hải vừa mới lên sóng, Thành Nghị một mình đóng ba vai. Từ chàng trai thời hiện đại đam mê truyện võ hiệp đến một kiếm khách tài ba trong thế giới võ lâm, rồi cả một kẻ phản diện mưu mô khó lường. Đây chính là cơ hội để Thành Nghị chứng tỏ thực lực của mình.

Nhưng chưa bàn đến diễn xuất, khán giả đã cạn lời khi nhìn tạo hình của Thành Nghị. Trong Phó Sơn Hải, nam diễn viên được ê kíp cho mặc những bộ đồ vải mềm mại mỏng manh với tông màu ngọt ngào như hồng nhạt, xanh nhạt. Kết quả là netizen ngỡ Thành Nghị đang làm một chàng trai cải trang thành phụ nữ.

Mặc đồ tha thướt chưa đủ, trang phục của Thành Nghị còn có gắn thêm rất nhiều đồ trang sức, dây kim loại lấp lánh điệu đà. Thậm chí trong một số cảnh quay cận, netizen còn thấy nam diễn viên trang điểm khá đậm nên đôi môi đỏ rực, móng tay được sơn phủ bóng.

Nhiều người cho rằng nếu không nhìn vào gương mặt Thành Nghị, họ sẽ ngỡ đây là một cô gái. Bởi ở các phim cổ trang khác, các chàng trai thường mặc đồ có màu tối như đen, nâu hoặc là trắng chứ hiếm thấy ai chơi màu hồng màu xanh nhạt như Thành Nghị.

Kết quả là đóng vai kiếm khách mạnh mẽ thông minh nhưng Thành Nghị lại bị cho là nhìn quá yếu đuối. Dù anh có kỹ năng võ thuật ổn, đánh võ đẹp mắt, các chiêu thức rõ ràng nhưng lại bị trang phục dìm hàng.

Dù Phó Sơn Hải mới lên sóng, phim đã đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực về kỹ xảo sơ sài, đồ họa xấu, màu phim nhợt nhạt, diễn viên nhập vai hời hợt. Vì thế, Phó Sơn Hải khó mà trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của Thành Nghị.