Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hết hồn với tạo hình của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải: Mặc đồ màu hồng, sơn móng tay?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều khán giả đang phản đối kịch liệt tạo hình quá đỗi nữ tính của Thành Nghị trong phim Phó Sơn Hải khi anh mặc đồ thướt tha màu hồng, trang điểm đậm, móng tay còn phủ bóng.

482063015-632283469555526-782053.jpg

Trong phim Phó Sơn Hải vừa mới lên sóng, Thành Nghị một mình đóng ba vai. Từ chàng trai thời hiện đại đam mê truyện võ hiệp đến một kiếm khách tài ba trong thế giới võ lâm, rồi cả một kẻ phản diện mưu mô khó lường. Đây chính là cơ hội để Thành Nghị chứng tỏ thực lực của mình.

pho-son-hai-3.jpg
pho-son-hai-7.jpg

Nhưng chưa bàn đến diễn xuất, khán giả đã cạn lời khi nhìn tạo hình của Thành Nghị. Trong Phó Sơn Hải, nam diễn viên được ê kíp cho mặc những bộ đồ vải mềm mại mỏng manh với tông màu ngọt ngào như hồng nhạt, xanh nhạt. Kết quả là netizen ngỡ Thành Nghị đang làm một chàng trai cải trang thành phụ nữ.

pho-son-hai-5.jpg

Mặc đồ tha thướt chưa đủ, trang phục của Thành Nghị còn có gắn thêm rất nhiều đồ trang sức, dây kim loại lấp lánh điệu đà. Thậm chí trong một số cảnh quay cận, netizen còn thấy nam diễn viên trang điểm khá đậm nên đôi môi đỏ rực, móng tay được sơn phủ bóng.

pho-son-hai.jpg
pho-son-hai-4.jpg

Nhiều người cho rằng nếu không nhìn vào gương mặt Thành Nghị, họ sẽ ngỡ đây là một cô gái. Bởi ở các phim cổ trang khác, các chàng trai thường mặc đồ có màu tối như đen, nâu hoặc là trắng chứ hiếm thấy ai chơi màu hồng màu xanh nhạt như Thành Nghị.

pho-son-hai-8.jpg

Kết quả là đóng vai kiếm khách mạnh mẽ thông minh nhưng Thành Nghị lại bị cho là nhìn quá yếu đuối. Dù anh có kỹ năng võ thuật ổn, đánh võ đẹp mắt, các chiêu thức rõ ràng nhưng lại bị trang phục dìm hàng.

thanh-nghi.jpg

Phó Sơn Hải mới lên sóng, phim đã đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực về kỹ xảo sơ sài, đồ họa xấu, màu phim nhợt nhạt, diễn viên nhập vai hời hợt. Vì thế, Phó Sơn Hải khó mà trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của Thành Nghị.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thành Nghị #Phó Sơn Hải #phim cổ trang #Thành Nghị tạo hình #Phó Sơn Hải bị chê

Xem thêm

Cùng chuyên mục