Hãy Để Tôi Tỏa Sáng nghi ẩn chứa "đường lưỡi bò", khán giả Việt kêu gọi tẩy chay

HHTO - Trong tập 16 "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng", bản đồ phía sau Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) có một vài nét đứt ở góc dưới, nghi ngờ là "đường 9 đoạn - lưỡi bò". Dù bộ phim đang gây sốt và từng nhận được nhiều lời khen, khán giả Việt lập tức kêu gọi tẩy chay phim.

Trong tập 16 được phát sóng tối 2/10 của phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, khán giả nhanh chóng phát hiện điểm bất thường trong phân cảnh có Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).

Cụ thể, tấm bản đồ trong phòng họp tại tập đoàn Kim Đạt - nơi làm việc của Hạo Minh, có một vài đường vẽ rất mờ bên dưới lãnh thổ của Trung Quốc và nằm trong vùng biển Đông, nghi ngờ là "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn do Trung Quốc vạch ra và đòi chủ quyền phi pháp).

Hình vẽ nghi ngờ là "đường chín đoạn" trong cảnh phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Mặc dù phân cảnh lướt khá nhanh và các đường vẽ cũng không đủ rõ ràng, khán giả Việt vẫn yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng phân cảnh này. Bởi dù cảnh phim không đủ cận, nhưng bản đồ lại có khung chú thích nhỏ (bản đồ phụ) ở bên cạnh. Một số dân mạng tìm ra một phiên bản được cho là hình thực tế của tấm bản đồ trên, chứa thông tin sai lệch về lãnh thổ.

Dân mạng "zoom cận", chỉ ra điểm sai lệch trong bản đồ.

Hiện nay, đa số các trang dịch phim, trang tin cộng đồng... đã tuyên bố ngừng hoặc tạm ngưng cập nhật tin tức mới liên quan đến Hãy Để Tôi Tỏa Sáng cho đến khi có thông tin xác nhận chính thức.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hiện đang là tựa phim Trung được ưa chuộng bậc nhất nhờ tình tiết hấp dẫn cũng như sức hút từ bản thân bộ đôi chính Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình. Tuy nhiên, ngay sau khi nghi ngại nổ ra, đa số khán giả Việt ngay lập tức "quay xe", sẵn sàng tẩy chay phim:

"Bên Trung hay có kiểu chú thích thêm nếu bản đồ không "đầy đủ". Còn phần chú thích nằm ở góc dưới bên phải, khả năng cao đó là đường lưỡi bò."

"Đợi có bản HD xem sao vậy, nhưng chỉ cần có đường lưỡi bò là tẩy chay ngay lập tức."

"Kể cả là fan thì đây cũng chỉ là 1 bộ phim thôi, không xem cũng chẳng sao cả. Chủ quyền quan trọng hơn."