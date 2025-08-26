Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trình thi nhan sắc ấn tượng của tân Miss Grand Philippines 2025

JEANIE - Ảnh: Missosology - FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhờ sự thay đổi về độ tuổi thí sinh dự thi của tổ chức Miss Grand International, người đẹp Emma Mary Francisco Tiglao đã có cơ hội đăng quang Miss Grand Philippines 2025, chính thức trở thành đại diện của đất nước này đến với Miss Grand International 2025.

Đêm Chung kết Miss Grand Philippines 2025 diễn ra tối ngày 24/8 đã xác định được chủ nhân của chiếc vương miện năm nay, người đẹp Emma Mary Francisco Tiglao đến từ Pampanga.

mgp.jpg
mgp1.jpg
﻿mgp25-5415.jpg
mgp25.jpg

Emma năm nay 30 tuổi, là một người mẫu chuyên nghiệp, MC truyền hình, dày dạn kinh nghiệm thi sắc đẹp, với sự duyên dáng và khả năng giao tiếp ấn tượng. Emma bắt đầu thi sắc đẹp vào năm 2012 và giành vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Mutyang Pilipinas 2012. Năm 2014, cô lọt Top 15 cuộc thi Binibining Pilipinas. Năm 2015, Emma giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines.

emma1.jpg
emma2.jpg
emma.jpg
emma3.jpg

Ở cuộc thi Binibining Pilipinas 2019, cô giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental, sau đó đại diện quốc gia này đến với Miss Intercontinental 2019 và lọt Top 20.

miss-grand-phil.jpg

Sau 6 năm, Emma mới trở lại thi sắc đẹp, và giành vương miện Miss Grand Philippines 2025. Người đẹp là thí sinh được đánh giá cao ngay từ đầu, và là một trong số ít thí sinh có khả năng giành vương miện.

miss-grand-phil1.jpg

Trong đêm Chung kết, Emma được trao vương miện bởi người đồng hương, đương kim Miss Grand International 2024 (ban đầu là Á hậu 1). Emma quyết tâm ghi danh ở cuộc thi năm nay nhờ sự thay đổi về độ tuổi thí sinh dự thi của tổ chức Miss Grand International. Bắt đầu từ 2025, ông Nawat đã mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 18-28 tuổi lên 18-35 tuổi.

miss-grand-phil2.jpg
miss-grand-phil3.jpg

Hoa hậu Emma Mary Francisco Tiglao và các Á hậu của cuộc thi Miss Grand Philippines 2025.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: Missosology - FBNV
#Emma Tiglao #Miss Grand Philippines 2025 #Hoa hậu Philippines #Sắc đẹp quốc tế #Cuộc thi sắc đẹp Philippines #Miss Grand International 2025 #Hoa hậu

