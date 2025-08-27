Hành trình hạt gạo tương lai

TPO - Ngày 26/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp với Dự án Đọc sách cùng Xích Lô tổ chức Lễ xuất hành kỳ hè nông nghiệp xanh “Hành trình hạt gạo tương lai”.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Đề án quốc gia “Phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trang bị cho thế hệ trẻ Đồng Tháp những kiến thức, kỹ năng về nông nghiệp xanh; đồng thời, khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị bền vững của hạt gạo, sản phẩm đặc trưng của quê hương Sen Hồng.

Thiếu nhi Đồng Tháp tham quan Nhà Trưng bày tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thực hiện các nghi thức trao cờ lệnh xuất quân cho 80 em thiếu nhi tham gia. Với khẩu hiệu “Hành trình hạt gạo tương lai”, kỳ hè năm nay mang đến cho các em những trải nghiệm gần gũi với đời sống lao động nông nghiệp, góp phần hình thành lối sống xanh, trách nhiệm và sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để các em học tập, giao lưu, gắn kết, đồng thời trở thành những “sứ giả” lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong cộng đồng.

Đại diện các nhóm thiếu nhi tham gia Kỳ hè chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/8 – 29/8 tại các địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa và con người trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.