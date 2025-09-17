Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai vợ chồng tử vong dưới bánh xe tải trên đường tối ở TPHCM

TPO - Hai vợ chồng đi xe máy nằm tử vong dưới bánh xe tải. Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin để cảnh báo các phương tiện đi qua khu vực này.

Tối 17/9, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm hai người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, trên tuyến đường liên huyện đoạn gần Trường THCS An Lập xã Thanh An, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng và xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai.

bd-2-4559.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra va chạm, hai vợ chồng ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe tải đè lên người và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, xuống cấp, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và điện thoại để điều tiết giao thông.

bd-5033.jpg
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn, đường tối

Theo lời người dân có mặt tại hiện trường, ngoài hai vợ chồng, trên xe máy còn có một người con của nạn nhân, nhưng may mắn thoát nạn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

