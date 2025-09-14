Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai xe máy va chạm, một người ngã xuống đường tử vong

Hòa Hội - Thịnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 14/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, hậu quả làm 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 14/9 xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một người đàn ông khoảng 58 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 876, hướng đi từ xã Vĩnh Kim ra quốc lộ 1A. Trong lúc xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp khác do một người đàn ông khoảng 41 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều trên đường.

Cú va chạm làm cả 2 người cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau tai nạn người đàn ông khoảng 41 tuổi tử vong tại chỗ, người còn lại bị xây xát. Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm ngỗn ngang trên đường làm hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua gặp nhiều khó khăn.

z7011289015101-273857c2f4ca64d4507add474b7d5d0b-4026.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Long Định cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 2h50 cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe máy.

Cụ thể, xe ô tô khách loại giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Cà Mau chở nhiều hành khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đi qua đoạn điểm mở dải phân cách giao nhau giữa Quốc lộ 1A và huyện lộ 32B, đoạn thuộc địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cùng thời điểm này có xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một nam thanh niên khoảng 24 tuổi điều khiển cũng đang lưu thông trên Quốc lộ 1A và lưu thông theo hướng đi ngược lại rồi bất ngờ băng qua đường theo điểm mở dải phân cách. Do tình huống xảy ra khá bất ngờ khiến 2 phương tiện va chạm. Cú va chạm mạnh làm người cùng xe gắn máy ngã xuống đường, sau đó người điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ.

Hòa Hội - Thịnh Tiến
#tai nạn #Đồng Tháp #va chạm #giao thông #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục