Xã hội

Va chạm xe đầu kéo đang rẽ, hai người tử vong tại chỗ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo đang chuyển hướng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng 14/9, xe máy biển số 69AM-140.15 chở N.V.P. (SN 2002, trú xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và B.M.Đ. (SN 2001, quê Cà Mau) chạy hướng Nam - Bắc.

z7009558097454-563204389109c5b62584a65faa3163361.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km1596 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng thì va chạm với xe đầu kéo biển số 35C - 052.06 do anh L.V.D. (SN 1980, quê Ninh Bình) điều khiển, đang rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Cú va chạm mạnh khiến cả P. và Đ. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #quốc lộ 1A #va chạm #Lâm Đồng #xã Vĩnh Hảo #xe đầu kéo

