Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong trên biển Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện người đàn ông trôi dạt trên biển ở Lâm Đồng, người dân đã đưa vào bờ sơ cứu, song người này không qua khỏi.

Trưa 13/9, ông Trần Nguyên Lộc - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an phường này đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

thi-the-3-5269.jpg
Nạn nhân được đưa vào bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: Phạm Duy.

Vào sáng cùng ngày, người dân tắm biển Đồi Dương, phường Phan Thiết phát hiện một người đàn ông trôi dạt cách bờ khoảng 15m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu, song không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an phường Phan Thiết đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và làm việc với thân nhân. Nạn nhân được xác định là ông H.V.C (SN 1968), trước đó người này đã đi xe máy gửi tại bãi giữ xe rồi xuống biển tắm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông C. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thái Lâm
#trôi dạt #biển Lâm Đồng #điều tra nguyên nhân #tử vong #biển Đồi Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục