Người đàn ông tử vong trên biển Lâm Đồng

TPO - Phát hiện người đàn ông trôi dạt trên biển ở Lâm Đồng, người dân đã đưa vào bờ sơ cứu, song người này không qua khỏi.

Trưa 13/9, ông Trần Nguyên Lộc - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an phường này đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

Nạn nhân được đưa vào bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: Phạm Duy.

Vào sáng cùng ngày, người dân tắm biển Đồi Dương, phường Phan Thiết phát hiện một người đàn ông trôi dạt cách bờ khoảng 15m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu, song không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an phường Phan Thiết đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và làm việc với thân nhân. Nạn nhân được xác định là ông H.V.C (SN 1968), trước đó người này đã đi xe máy gửi tại bãi giữ xe rồi xuống biển tắm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông C. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.