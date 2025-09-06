Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Hai nữ thần GenZ của truyền hình Nhật Bản' hóa thân thành những cô gái văn chương trong 'Banji Kaicho: All Greens'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dựa trên ý tưởng 'Cùng nhau, chúng ta là mạnh nhất!', nhiếp ảnh gia Shibuya Seiji đã chụp ảnh Minami Sara và Deguchi Natsuki, hai nữ diễn viên chính trong phim 'Banji Kaicho: All Greens' làm ảnh đại diện cho trang web đặc biệt của sự kiện 'Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025'.

Sự kiện Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025 là hội chợ sách bìa mềm thường niên được tổ chức vào mùa Thu tại Nhật Bản, giới thiệu những tựa sách được đề xuất từ ​​danh mục sách của Bunshun Bunko. Năm nay, sự kiện sẽ kết hợp với bộ phim Banji Kaicho: All Greens (dự kiến ​​phát hành ngày 16/1/2026), dựa trên tiểu thuyết gốc cùng tên của Namiki Do. Banji Kaicho: All Greens là bộ phim được chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 Fantastic Fest 2025 được tổ chức tại Hoa Kỳ, cùng các buổi chiếu tiếp theo tại các liên hoan phim đang được lên kế hoạch.

main.jpg
Bộ phim kể về một nhóm nữ sinh đang vật lộn để kiếm sống tại một thị trấn với tương lai bấp bênh, thành lập một câu lạc bộ mang tên "All Greens" và dấn thân vào một hoạt động ngoại khóa bị cấm. Boku Hidemi (Minami Sara) mơ ước trở thành một rapper nhưng lại dành cả ngày để chìm đắm trong nỗi buồn chán vì không tìm được chỗ đứng cho mình ở trường hay ở nhà. Trong khi đó, Yaguchi Miruku (Deguchi Natsuki) là một cô gái yêu phim ảnh, hòa đồng và là một thành viên xuất sắc của đội điền kinh, có thứ hạng cao trong trường, nhưng lại gặp rắc rối ở nhà.
gz-r2dzbkaelfu4.jpg
Minami chia sẻ: "Tôi thích đọc sách thường xuyên. Tôi rất vui khi được làm việc tại một hiệu sách, nơi tôi đã đến từ khi còn là sinh viên. Tôi nghĩ đọc sách là một điều tuyệt vời, vì vậy tôi hy vọng điều này sẽ khuyến khích nhiều người đọc tác phẩm gốc". Deguchi cũng bày tỏ: "Kích thước của cuốn sách bìa mềm rất dễ thương và tôi không thể cưỡng lại việc mua nó khi đến hiệu sách. Tác phẩm gốc cũng rất thú vị, vì vậy hy vọng mọi người sẽ thích cả tiểu thuyết lẫn phim".
536278500-1352755179699170-8126050756586334160-n.jpg
Minami Sara hiện đang gây chú ý trong bộ phim Hồng Kông "ROAD TO VENDETTA" trong vai nữ khách hàng tiêu hết số tài sản của gia đình để thuê sát thủ số 4 (Nguỵ Tuấn Sênh), thuộc một tổ chức sát thủ bí ẩn hoạt động ở châu Á, sử dụng một tiệm mì làm căn cứ để hỗ trợ cho kế hoạch trả thù của mình nhưng không may, cả hai đều bị băng đảng săn đuổi. Phim được phát hành vào ngày 4/12, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Minami Sara khi lần đầu tiên tham gia điện ảnh Hồng Kông và thử sức với thể loại hành động. Đặc biệt, bộ phim cũng được chọn tham gia "Fantastic Fest 2025", một liên hoan phim tôn vinh những tác phẩm đáng chú ý từ khắp nơi trên thế giới.
lww4r3-3f.jpg
Bộ phim "I have a secret" của Deguchi Natsuki sẽ được phát hành dưới dạng Blu-ray và DVD vào 1/11. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Yoru Sumino, đây là câu chuyện tình yêu trưởng thành về năm học sinh trung học có khả năng đặc biệt là nhìn thấu cảm xúc của người khác.
Linh Vân
#Truyền hình Nhật Bản #Nữ thần GenZ #Banji Kaicho: All Greens #Sự kiện Bunshun Bunko 2025 #Phim Nhật Bản 2026 #Liên hoan phim Busan 2025 #Liên hoan phim Fantastic Fest 2025 #Phim học đường Nhật Bản #Minami Sara #Deguchi Natsuki

Xem thêm

Cùng chuyên mục