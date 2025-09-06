'Hai nữ thần GenZ của truyền hình Nhật Bản' hóa thân thành những cô gái văn chương trong 'Banji Kaicho: All Greens'

SVO - Dựa trên ý tưởng 'Cùng nhau, chúng ta là mạnh nhất!', nhiếp ảnh gia Shibuya Seiji đã chụp ảnh Minami Sara và Deguchi Natsuki, hai nữ diễn viên chính trong phim 'Banji Kaicho: All Greens' làm ảnh đại diện cho trang web đặc biệt của sự kiện 'Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025'.

Sự kiện Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025 là hội chợ sách bìa mềm thường niên được tổ chức vào mùa Thu tại Nhật Bản, giới thiệu những tựa sách được đề xuất từ ​​danh mục sách của Bunshun Bunko. Năm nay, sự kiện sẽ kết hợp với bộ phim Banji Kaicho: All Greens (dự kiến ​​phát hành ngày 16/1/2026), dựa trên tiểu thuyết gốc cùng tên của Namiki Do. Banji Kaicho: All Greens là bộ phim được chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 và Fantastic Fest 2025 được tổ chức tại Hoa Kỳ, cùng các buổi chiếu tiếp theo tại các liên hoan phim đang được lên kế hoạch.

Bộ phim kể về một nhóm nữ sinh đang vật lộn để kiếm sống tại một thị trấn với tương lai bấp bênh, thành lập một câu lạc bộ mang tên "All Greens" và dấn thân vào một hoạt động ngoại khóa bị cấm. Boku Hidemi (Minami Sara) mơ ước trở thành một rapper nhưng lại dành cả ngày để chìm đắm trong nỗi buồn chán vì không tìm được chỗ đứng cho mình ở trường hay ở nhà. Trong khi đó, Yaguchi Miruku (Deguchi Natsuki) là một cô gái yêu phim ảnh, hòa đồng và là một thành viên xuất sắc của đội điền kinh, có thứ hạng cao trong trường, nhưng lại gặp rắc rối ở nhà.

Minami chia sẻ: "Tôi thích đọc sách thường xuyên. Tôi rất vui khi được làm việc tại một hiệu sách, nơi tôi đã đến từ khi còn là sinh viên. Tôi nghĩ đọc sách là một điều tuyệt vời, vì vậy tôi hy vọng điều này sẽ khuyến khích nhiều người đọc tác phẩm gốc". Deguchi cũng bày tỏ: "Kích thước của cuốn sách bìa mềm rất dễ thương và tôi không thể cưỡng lại việc mua nó khi đến hiệu sách. Tác phẩm gốc cũng rất thú vị, vì vậy hy vọng mọi người sẽ thích cả tiểu thuyết lẫn phim".

Minami Sara hiện đang gây chú ý trong bộ phim Hồng Kông "ROAD TO VENDETTA" trong vai nữ khách hàng tiêu hết số tài sản của gia đình để thuê sát thủ số 4 (Nguỵ Tuấn Sênh), thuộc một tổ chức sát thủ bí ẩn hoạt động ở châu Á, sử dụng một tiệm mì làm căn cứ để hỗ trợ cho kế hoạch trả thù của mình nhưng không may, cả hai đều bị băng đảng săn đuổi. Phim được phát hành vào ngày 4/12, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Minami Sara khi lần đầu tiên tham gia điện ảnh Hồng Kông và thử sức với thể loại hành động. Đặc biệt, bộ phim cũng được chọn tham gia "Fantastic Fest 2025", một liên hoan phim tôn vinh những tác phẩm đáng chú ý từ khắp nơi trên thế giới.