'Hai nữ thần GenZ của truyền hình Nhật Bản' hóa thân thành những cô gái văn chương trong 'Banji Kaicho: All Greens'

SVO - Dựa trên ý tưởng 'Cùng nhau, chúng ta là mạnh nhất!', nhiếp ảnh gia Shibuya Seiji đã chụp ảnh Minami Sara và Deguchi Natsuki, hai nữ diễn viên chính trong phim 'Banji Kaicho: All Greens' làm ảnh đại diện cho trang web đặc biệt của sự kiện 'Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025'.
Sự kiện Tuyển tập 100 tác phẩm hay nhất mùa Thu Bunshun Bunko 2025 là hội chợ sách bìa mềm thường niên được tổ chức vào mùa Thu tại Nhật Bản, giới thiệu những tựa sách được đề xuất từ danh mục sách của Bunshun Bunko. Năm nay, sự kiện sẽ kết hợp với bộ phim Banji Kaicho: All Greens (dự kiến phát hành ngày 16/1/2026), dựa trên tiểu thuyết gốc cùng tên của Namiki Do. Banji Kaicho: All Greens là bộ phimđược chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 và Fantastic Fest 2025 được tổ chức tại Hoa Kỳ, cùng các buổi chiếu tiếp theo tại các liên hoan phim đang được lên kế hoạch.