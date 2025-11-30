Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện chủ đầu tư đang triển khai nghiên cứu phương án khai thác tại các vị trí vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên thành không gian văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị cử trivề tiến độ dự án cải tạo 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu phố cổ trong tổng thể di sản Thủ đô Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội cho biết: Khu vực các vòm cầu kết cấu bằng đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng nằm dưới các cầu dẫn đường sắt lên cầu Long Biên, trong khu vực không gian lịch sử - văn hóa, kiến trúc mang tầm di sản của Hà Nội. Vòm cầu đá gắn liền với cầu Long Biên - công trình biểu tượng lịch sử văn hóa, kiến trúc của Thủ đô, là di sản - “bảo tàng sống” của thành phố.

Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (chủ đầu tư) đang triển khai nghiên cứu phương án khai thác tại các vị trí vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên thành không gian văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ.

image.jpg
Du khách nước ngoài thăm quan vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên

Ngày 19/8/2025, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản thống nhất với đề xuất của Công ty Taseco về chủ trương tổ chức không gian tuyến tính, chất lượng cao, hội tụ các giá trị lớn về văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với mục tiêu và chủ trương của Trung ương và thành phố. UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư phù hợp; đồng thời, lồng ghép các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề truyền thống, giá trị sản phẩm, ẩm thực nghiên cứu không gian đặc biệt.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư lập thiết kế đô thị, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

UBND thành phố cho biết, 132 ô vòm cầu thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng). UBND thành phố đã họp, kiến nghị Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) nhiều lần, nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi của các Bộ, ngành Trung ương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nội dung trên.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu, thành lập Tổ công tác liên ngành để xây dựng lộ trình, kế hoạch và thực hiện bàn giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia về cho thành phố đảm bảo tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở nội dung thống nhất phương án triển khai của các Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các Sở, ngành thành phố phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco sớm triển khai thực hiện.

Thanh Hiếu
#Vòm cầu đá #Cầu Long Biên #Hà Nội #Kiến nghị của cử tri về mở rộng đường

