Hà Nội: Teen THCS Vân Hồ háo hức tham gia tiết học đặc biệt về An toàn giao thông

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 22/9, các bạn học sinh THCS Vân Hồ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một buổi học vừa lý thú, vừa bổ ích thiết thực về An toàn giao thông.

Sáng 22/9, các bạn học sinh trường THCS Vân Hồ hào hứng tham gia một buổi học đặc biệt: Lễ cam kết An toàn giao thông năm 2025-2026 của trường THCS Vân Hồ. Sự kiện bắt đầu bằng tiết mục dân vũ Từ 1 Ngã Tư Đường Phố đầy sôi động do các bạn học sinh lớp 7A3 và 7A4 đồng diễn.

van-ho-1.jpg
Các bạn học sinh THCS Vân Hồ trong lễ chào cờ đầu tuần.
van-ho-10.jpg
Tiết mục dân vũ thú vị của các bạn học sinh lớp 7A3 và 7A4.

Nhà giáo Đinh Kim Thu - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Các em học sinh cần được trang bị những kiến thức về luật giao thông, giáo dục ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về An toàn giao thông để bảo vệ chính mình cũng như mọi người. Vì thế, buổi tuyên truyền An toàn giao thông của trường THCS Vân Hồ sẽ là sân chơi lành mạnh, bổ ích với những tình huống sinh động, thực tế để các bạn học sinh nhớ lâu, nhớ kỹ các kiến thức cần thiết.

van-ho-9.jpg
Nhà giáo Đinh Kim Thu - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong sự kiện.

Phần thú vị nhất của chương trình chính là bài nói chuyện của trung tá Phan Thu Hiền, cán bộ Phòng cảnh sát giao thông - Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thành phố Hà Nội. Nữ trung tá đã khéo léo lồng ghép các kiến thức về giao thông tưởng như khô cứng vào các câu hỏi trắc nghiệm, vào trò chơi Đuổi hình bắt chữ khiến không khí sân trường sôi động hẳn lên.

van-ho-8.jpg
van-ho-2.jpg
van-ho-4.jpg
Không khí chương trình đầy sôi động với các trò chơi thú vị.

Mỗi khi có câu hỏi, các bạn học sinh đều hăng hái giơ tay chứng tỏ teen THCS Vân Hồ nắm rất rõ kiến thức về an toàn giao thông. Cuối chương trình, thầy trò trường THCS Vân Hồ đã cùng nhau ký cam kết để nhắc nhở mỗi bạn học sinh cần luôn nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, từ những việc nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, đến không sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi.

qc.jpg
Hoài Nam
