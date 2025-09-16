Jenny Bảo Ngọc - “ngôi sao nhỏ” truyền cảm hứng giữa hội nghị tri thức Thủ đô

HHTO - Hội nghị “Học không bao giờ cùng” của Hội Khuyến học Hà Nội trở thành một buổi gặp gỡ đầy cảm hứng khi 221 gương mặt học sinh - sinh viên Thủ đô được vinh danh. Trong đó, Phan Bảo Ngọc (Jenny Bảo Ngọc) - học sinh lớp 7, đồng thời là Liên đội trưởng trường THCS & THPT Newton là một trong những “thủ lĩnh nhí” đáng yêu của lớp Bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội Trường Lê Duẩn.

12 tuổi và bảng thành tích ấn tượng

Jenny Bảo Ngọc sinh năm 2013 - năm nay 12 tuổi, cô bạn có "bộ sưu tập" giải thưởng khiến nhiều bạn học sinh khác phải nể phục.

Từ việc trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của Hà Nội tại Phiên họp Giả định Quốc hội Trẻ em 2024, được tuyên dương là Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố 2025, cho đến “ẵm” giải Nghệ sĩ trẻ dẫn chương trình xuất sắc châu Á 2024 - Jenny Bảo Ngọc thực sự chứng minh khả năng vượt trội cả ở học tập lẫn nghệ thuật.

Cô bạn còn “gom” huy chương Toán quốc tế (IMC, ASMPOSS), đạt giải thưởng Business Pioneer Award tại cuộc thi Harvard Crimson Business Competition và được mời thi vòng toàn cầu ở Đại học Harvard (Mỹ). Năm nay, Jenny còn xuất sắc trở thành Đại sứ trẻ Việt Nam - Nhật Bản tại APCC 2025, góp phần đưa hình ảnh thiếu nhi Việt Nam đến gần bạn bè quốc tế hơn.

Trên sóng truyền hình, Jenny cũng là gương mặt quen thuộc: MC, ca sĩ trong các chương trình của VTV, đoạt giải MC xuất sắc nhất tại Cuộc thi Tài năng Nhí Việt Nam và từng góp mặt trong Liên hoan Nghệ thuật Thiếu nhi toàn quốc.

Nhưng điều khiến Jenny trở nên thật đặc biệt không chỉ là bảng thành tích “khủng”, mà còn là một trái tim giàu yêu thương. Cùng nhóm bạn, Jenny sáng lập Biệt đội An Sinh The Hero - nơi những cô cậu thiếu niên gieo mầm tri thức qua sách và lan tỏa thông điệp đẹp: “Yêu nước là đọc sách - là sẻ chia - là chắp cánh ước mơ”.

Jenny chính là Đại sứ truyền thông toàn quốc cho loạt dự án khuyến học nổi tiếng: Tủ sách Bồ câu trắng, Đổi sách lấy cây, Thư viện nâng cánh ước mơ… Thông qua các hoạt động này, hàng nghìn cuốn sách đã đến tay trẻ em vùng cao.

Cô bạn 12 tuổi còn “bắt trend” lập kênh YouTube, TikTok, Facebook (có hơn 15.000 người theo dõi) để review sách và lan tỏa tinh thần “Đọc sách là yêu nước”. Jenny từng bán đấu giá chính trang phục biểu diễn của mình để gây quỹ xây thư viện cho trẻ em nghèo. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ấm áp ấy khiến nữ sinh Newton nhận được nhiều giấy khen từ các địa phương và tổ chức đoàn thể.

Học - không chỉ là điểm số

Tại Hội nghị, trong vai trò đại diện học sinh Thủ đô, Bảo Ngọc khiến cả hội trường bất ngờ vì bài phát biểu sâu sắc: “Học tập không chỉ mang lại tri thức mà còn rèn luyện nhân cách, bồi đắp ý chí. Học là để sống có trách nhiệm hơn, để biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Và cũng nhờ học, chúng mình nuôi dưỡng ước mơ để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”.

Jenny cũng không quên nhắn gửi bạn bè: “Nếu mỗi học sinh đều cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức và dám ước mơ lớn, thì mai sau chúng mình sẽ trở thành những công dân ưu tú, đưa Thủ đô sánh vai cùng bạn bè năm châu”.

Một “ngôi sao nhỏ” lấp lánh

Giữa 221 gương mặt rạng rỡ, Jenny Bảo Ngọc trở nên nổi bật không chỉ vì cô bạn nhỏ tuổi nhất, mà bởi Jenny mang một tự tin, truyền cảm hứng. Cô bạn là minh chứng rằng: tuổi 12 hoàn toàn có thể “tỏa sáng” theo cách riêng - học giỏi, nghệ thuật xuất sắc, năng nổ hoạt động xã hội và biết nghĩ cho người khác. Một “ngôi sao nhỏ” nhưng ánh sáng thì đủ lan tỏa để khích lệ hàng ngàn bạn trẻ khác dám ước mơ, dám hành động và sống có trách nhiệm hơn.

Với Jenny, hành trình học tập và sẻ chia còn rất dài phía trước. Nhưng ngay lúc này, giữa hội nghị tri thức của Thủ đô, Jenny Bảo Ngọc đã kịp ghi dấu ấn đẹp đẽ: Một cô bạn lớp 7 nhưng mang trong mình khát vọng lớn - học để yêu thương, học để cống hiến và học để chắp cánh ước mơ.