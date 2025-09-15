Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 dành cho học sinh THPT

LINH LÊ

HHTO - Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo (thuộc HBR Holdings) chính thức phát động Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 - sân chơi học thuật bổ ích dành cho học sinh THPT đam mê tiếng Anh tại Hà Nội và một số tỉnh/thành lân cận.

Với slogan "Speak with confidence - Shine with pride", Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 mang thông điệp ý nghĩa: "Khi bạn dám nói một cách tự tin, bạn sẽ tỏa sáng và tự hào về chính mình". Đây chính là tinh thần mà Ban tổ chức (BTC) muốn truyền tải đến thế hệ trẻ Việt Nam - khuyến khích các em vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin thể hiện bản thân bằng tiếng Anh và từ đó khẳng định được khả năng, tài năng của mình trên sân chơi trí tuệ quy mô lớn.

Cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là môi trường để các em học sinh khám phá tiềm năng, xây dựng lòng tự tin và chuẩn bị hành trang vững chắc cho hành trình chinh phục ước mơ du học, tự tin thể hiện bản thân và khẳng định bản lĩnh của thế hệ học sinh Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế.

anh-man-hinh-2025-09-15-luc-102045.png

Unlock The IELTS 2025 được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh, phản biện và tư duy phản xạ; Mở rộng giao lưu giữa học sinh các trường, lan tỏa phong trào học tiếng Anh tích cực; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong trường phổ thông… Cuộc thi dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận. Mỗi trường tham gia sẽ cử 01 đội thi gồm 5 học sinh (3 chính thức đại diện cho các khối 10, 11, 12 và 2 dự bị).

Vòng sơ loại cuộc thi diễn ra vào tháng 9/2025 tại các trường THPT theo đề bài từ BTC để chọn ra 5 thí sinh xuất sắc từ mỗi trường vào vòng tiếp theo. Vòng tài năng sẽ diễn ra vào tháng 10/2025, các đội thi thực hiện 1 tiết mục sáng tạo bằng tiếng Anh (hát, diễn kịch, hùng biện...). Tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của BTC và chấm điểm qua lượt tương tác hợp lệ. Đội có tiết mục được yêu thích nhất sẽ nhận giải thưởng riêng. Top 3 đội có tương tác cao nhất sẽ biểu diễn tại Vòng chung kết.Vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 tại Hà Nội. Các đội tranh tài qua 2 phần thi: Kiến thức chung và Hùng biện tiếng Anh.

Giải thưởng cuộc thi gồm 1 Giải Nhất (Chứng nhận của BTC và 10 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng tiếng Anh), 2 Giải Nhì (Chứng nhận của BTC và 5 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng tiếng Anh), 3 Giải Ba (Chứng nhận của BTC và 3 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng tiếng Anh), 6 Giải phụ (Chứng nhận của BTC và 2 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng tiếng Anh).

Cuộc thi được truyền thông trên nhiều kênh uy tín: Báo Tiền Phong, Ấn phẩm Hoa Học Trò, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Theanh28 Entertainment… Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị đồng hành.

Thông tin chi tiết cuộc thi xin mời liên hệ: 0968.332.869 (Ms. Lưu Hồng Anh).

anh-man-hinh-2025-09-15-luc-102020.png
LINH LÊ
#Hùng biện tiếng Anh #Unlock The IELTS 2025 #cuộc thi tiếng Anh #học sinh THPT #Hà Nội #thi hùng biện #sân chơi học thuật

