Hà Nội sẽ có thời điểm chuyển mát do mưa kéo dài, nhiệt độ có thể xuống 24 độ

Thục Hân
HHTO - Mưa nhiều khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm. Ở Hà Nội, dự báo sẽ có những thời điểm nhiệt độ giảm xuống mức 24 - 25 độ C, là mức nhiệt độ “chuyển mát”.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc đã có mưa to đến rất to vào đêm qua sang rạng sáng nay, như đã đề cập trong các bản tin dự báo trước. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 15/8, lượng mưa đo được ở Thạch Thất (Hà Nội) là 109,4 mm, Gia Bình (Bắc Ninh) là 117,2 mm, Phong Cốc (Quảng Ninh) là 170,4 mm…, đều là những mức mưa rất to, theo ứng dụng Vrain.

Mưa lớn như vậy khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh, sáng nay trời mát hẳn. Mưa dự báo sẽ còn kéo dài sang tuần sau nên nhiệt độ cũng sẽ còn giảm một chút nữa.

Cụ thể, vào buổi sáng sớm vài ngày tới (ít nhất là ngày 16 - 17/8, hoặc có thể sang cả vài ngày sau đó), nhiệt độ Hà Nội dự báo chỉ ở mức 24 - 25oC, là mức nhiệt độ chuyển mát. Thực sự đó là những thời điểm mát mẻ rất dễ chịu, khác hẳn cái nóng oi bức của những ngày trước.

temp-aug16-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng sớm mai, 16/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày này, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội cũng chỉ ở mức 30 - 32oC, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời xấp xỉ 35oC, đỡ nóng hẳn. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc chênh lệch ít.

Dự báo ở Hà Nội cuối tuần này mưa nhiều, sang tuần tới mưa giảm nhưng không hết. Mưa chủ yếu tập trung vào buổi tối, đêm và sáng sớm còn ban ngày có thể tạnh ráo, thậm chí có lúc trời hửng nắng. Tuy nhiên, mưa bất chợt vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ khu vực nào trong ngày, nên người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa.

rain-aug16-0400.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc rạng sáng mai, 16/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
ft1465.jpg
Thục Hân
