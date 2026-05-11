Hà Nội lần đầu áp dụng mức đền bù gấp 2,5 lần bảng giá đất

Trần Hoàng

TPO - Xã Quang Minh là một trong những địa phương đầu tiên của TP Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng của Thủ đô. Theo đó, một dự án được UBND xã bồi thường đất cho người dân với mức cao hơn 2,5 lần so với bảng giá đất của TP ban hành.

Ngày 11/5, đại diện UBND xã Quang Minh cho biết, UBND phường đang thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng tuyến đường 48m từ Yên Vinh đến đường 36 KCN Quang Minh.

Đáng chú ý, xã Quang Minh là một trong những địa phương đầu tiên áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 của Quốc hội Việt Nam và Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội được phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng của Thủ đô. "Dựa trên quy định này, thành phố có thể quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao hơn quy định hiện hành, tối đa gấp 2 lần so với mức trong bảng giá đất của thành phố", đại diện xã Quang Minh chia sẻ.

Cụ thể, UBND xã Quang Minh đã Quyết định giá đất cụ thể để bồi thường đất ở đối với dự án xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 đi KCN Quang Minh với mức giá cao từ hơn 2,2 lần đến gần 2,5 lần so với Bảng giá đất do Thành phố quy định (giá VT1 gần 15 triệu, VT2 12 triệu…) cao hơn so với giá Thành phố (VT1 6,6 triệu, VT2 5,3 triệu).

anh-man-hinh-2026-05-11-luc-091726.jpg
Người dân bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án trên địa bàn xã Quang Minh

Việc mức đền bù ở xã Quang Minh cao tới 2,5 lần so với bảng giá đất là điều có lợi cho người dân và sẽ giúp công tác GPMB đạt hiệu quả. Nhiều hộ dân đã chủ động bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án.

UBND xã cũng đã tổ chức biểu dương 3 hộ dân tiêu biểu vì tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sớm, đúng tiến độ.

"Việc làm của các hộ không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất ở còn lại (hơn 20.000 m² với 108 thửa đất), mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân", đại diện xã Quang Minh chia sẻ.

Theo khảo sát, đã có nhiều hộ gia đình tại thôn Phù Trì (xã Quang Minh) tự nguyện bàn giao sớm để thi công dự án, không chờ nhận tiền bồi thường…

Dự án xây dựng tuyến đường 48m (từ Yên Vinh đến đường 36 KCN Quang Minh) có mục tiêu góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội; góp phần kết nối các tuyến đường vành đai (VĐ3; VĐ3,5; VĐ4) cho huyện Mê Linh cũ nói riêng và Thành phố nói chung. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 648 tỷ đồng.

#Chính sách đền bù đất đặc thù #Dự án phát triển hạ tầng Hà Nội #Giải phóng mặt bằng và đền bù #Tăng cường niềm tin người dân #Quy hoạch và kết nối giao thông #UBND xã Quang Minh #đền bù gấp đôi

