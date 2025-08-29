Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội đêm trắng, biển người rộn ràng chờ tổng duyệt diễu binh

TPO
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 29/8, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội tràn đầy không khí ngày hội. Người dân ngồi kín các vỉa hè, cùng nhau hòa ca, cùng nhau reo hò. Nhiều người sẵn sàng tâm thế thức xuyên đêm để chờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30/8.

report 'Biển người' ở khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình

Chiều tối 29/8, các tuyến đường khu vực ngã 5 Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học - Hùng Vương chật kín người dân tìm chỗ để "cắm chốt" chờ xem buổi tổng duyệt vào sáng mai 30/8. Càng về tối, không khí trên các tuyến đường này càng náo nhiệt.

gen-h-1.jpg
gen-h-2.jpg
gen-h-4.jpg
gen-h-5.jpg
gen-h-6.jpg

Quốc Nam - Hoàng Mạnh Thắng

report Hà Nội cấm những tuyến đường nào để phục vụ tổng duyệt A80?

Từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (XEM CHI TIẾT).

video Xúc động cựu chiến binh được Hà Nội bố trí hàng nghìn chỗ ngồi trang trọng để xem diễu binh

Tiền Phong TV

photo Lập khu vực ưu tiên cho cựu chiến binh, người cao tuổi
gen-h-10.jpgĐầu giờ tối nay, khu vực Hàng Cháo đã lập rào chắn, hạn chế người qua lại để dành lối đi cho đại biểu, người có công.
gen-o-12.jpg

Các cựu chiến binh gặp nhau "tay bắt mặt mừng" trong ngày vui.

tp-cuu-chien-binh1.jpg
gen-h-14.jpg
gen-h-12.jpg
gen-h-11.jpg

Phường Ô Chợ Dừa, phường Ba Đình dành khu vực riêng cho các cựu chiến binh, người cao tuổi theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành.

tp-cuu-chien-binh.jpg
Các cựu chiến binh ngồi hàng ưu tiên ở vỉa hè đường Hùng Vương chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Trường Phong-Hoàng Mạnh Thắng - Dương Triều-Xuân Tùng

tp-dieu-binh.jpg
tp-dieu-binh1.jpg
tp-dieu-binh2.jpg
Trên đường Thanh Niên, các bạn trẻ háo hức chờ xem tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành.
tp-dieu-binh3.jpg
tp-dieu-binh4.jpg
tp-dieubinh5.jpg
tp-tong-duyet2-9587.jpg
Nút giao Kim Mã - Liễu Giai lên sân vận động Quần Ngựa đã kín chỗ
tp-tong-duyet4-7436.jpg
tp-tong-duyet3-8050.jpg

Trọng Tài

photo Khu vực cuối đường Hùng Vương đông kín người
tp-tong-duyet5.jpg
Khu vực cuối đường Hùng Vương giao phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo.
tp-tong-duyet6.jpg
tp-tong-duyet7.jpg
Dòng người đông đúc chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
tp-tong-duyet8.jpg
tp-tong-duyet9.jpg
tp-tong-duyet10.jpg
tp-tongduyet.jpg

Hoàng Mạnh Thắng

report Cựu chiến binh: "Theo dõi trên truyền hình, tôi cảm thấy rạo rực lắm, nay càng muốn ra sớm"

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tâm (SN 1952, hiện ở Bồ Đề, Hà Nội) có mặt sớm để chờ theo dõi tổng duyệt diễu binh diễu hành. Ông Tâm từng tham gia chiến trường miền Nam, rồi công tác ở Học viện Hậu Cần.

Ông chia sẻ: “ Tôi ra đây sớm để thuận tiện di chuyển và có thể chọn được vị trí tâm đắc. Có ở nhà tôi cũng không ngủ được. Mấy hôm theo dõi trên truyền hình, tôi cảm thấy rạo rực lắm, nay càng muốn ra sớm”. Ông Tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ cá nhân, đồ ăn nước uống và tinh thần thức trắng đêm. Đặc biệt ông còn chuẩn bị đồ nghề máy ảnh để ghi lại khí thế, hoạt động diễu binh diễu hành, nhất là khối khí tài quân sự.

tp-cuu-chien-binh-do-xuan-tam.jpg
Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tâm. Ảnh: Xuân Tùng

Xuân Tùng

report Lực lượng chức năng căng mình phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông

Còn chưa đầy 2 tiếng đến giờ cấm đường, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình tắc cứng, lực lượng chức năng căng mình phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông phục vụ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8.

tp-dieu-hanh2.jpg
Ảnh: Đức Nguyễn
tp-dieu-hanh3.jpg
tp-dieuhanh4.jpg
tp-dieuhanh5.jpg
Ảnh: Quốc Nam

Đức Nguyễn - Quốc Nam

photo Trời mưa nặng hạt nhưng dòng người đổ về đường Nguyễn Thái Học vẫn rất đông
tp-mua1.jpg
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
mua2.jpg
tp-mua3.jpg
Trời mưa nặng hạt nhưng dòng người đổ về mọi ngả đường vẫn rất đông.
tp-mua.jpg
mua4.jpg
Ảnh: Xuân Tùng
tp-mua5.jpg
Ảnh: Quốc Nam
dong-luc.jpg

Hoàng Mạnh Thắng - Xuân Tùng - Quốc Nam

report Tàu điện Hà Nội chạy xuyên đêm phục vụ khách dịp Lễ Quốc khánh

Để tránh tình trạng quá tải và hết giờ chạy tàu nhưng khách vẫn ở ga đông, tàu điện Hà Nội sẽ hoạt động xuyên đêm.

Trọng Đảng

video Người dân hòa giọng trong ca khúc "Việt Nam ơi"
Ngớt cơn mưa, những tiếng hát lại vang lên. Video: Hoàng Mạnh Thắng
video Bữa cơm nghĩa tình ấm lòng cựu chiến binh
Những suất cơm tối nóng hổi được lực lượng công an trao tận tay các cựu chiến binh, người có công ở khu vực ưu tiên.
tp-com.jpg
Đại diện công an phường Ô Chợ Dừa trao cơm tối tận tay các bác cựu chiến binh.
tp-com1.jpg

Xuân Tùng - Mạnh Thắng

photo Lực lượng công an cùng tình nguyện viên hướng dẫn, phân luồng giao thông
tp-ca.jpg
Ảnh: Xuân Tùng
tp-ca2.jpg
Lực lượng công an cùng tình nguyện viên hướng dẫn, phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Thái Học.
tp-ca3.jpg
tp-ca4.jpg

Xuân Tùng

photo Các tuyến phố mỗi lúc một đông
tp-xt1.jpg
xt2.jpg
tp-dieu-hanh4.jpg
Sát giờ cấm đường, nhiều người trên các tuyến phố vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi để chờ theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
xt3.jpg
Các chiến sĩ công an phát nước cho người dân.
xt4.jpg
tp-xt5.jpg
tp-vs.jpg
Công nhân môi trường cần mẫn dọn vệ sinh trên tuyến đường diễu hành.

Xuân Tùng - Đức Nguyễn- Quốc Nam

photo Các bác cựu chiến binh cất cao tiếng hát
tp-hat1.jpg
tp-hat3.jpg
Các bác cựu chiến binh, người cao tuổi cất cao tiếng hát trong không khí sôi động, náo nhiệt chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Dương Triều
tp-hat2.jpg
tp-hat4.jpg
hat5-6100.jpg

Ảnh: Dương Triều

photo Quảng trường Ba Đình trước buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành
tp-quangtruong1.jpg
tp-quang-truong.jpg
tp-quangtruong2.jpg
Quảng trường Ba Đình ngay lúc này, chỉ còn vài giờ nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Thời gian diễn ra tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 là 06 giờ 30 phút, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025.
Ảnh: Trọng Tài
report Phố đi bộ Hồ Gươm đông kín người trong đêm

Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm đông kín người trong đêm. Người dân ngồi ở vỉa hè hai bên đường Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng chờ xem diễu binh, diễu hành.

gen-h-15.jpg
gen-h-22.jpg
gen-h-24.jpg
gen-h-25.jpg

Duy Phạm

photo Rộn ràng đêm trắng chờ tổng duyệt diễu binh
tp-duc-nguyen1.jpg
Không khí náo nhiệt, người dân trên vỉa hè đường Trần Phú háo hức chờ đón màn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Nguyễn
tp-duc-nguyen.jpg
duc-nguyen2-1565-5238.jpg
photo Thanh niên tình nguyện xuyên đêm dọn rác làm sạch đường phố
tp-tntn.jpg
tp-tntn4.jpg
Hình ảnh đẹp về các thanh niên tình nguyện.
tp-tntn2.jpg
tp-tntn3.jpg
tp-tntn5.jpg
Ảnh: Xuân Tùng
tp-tntn6.jpg

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng - Quốc Nam - Xuân Tùng

Chiều tối 29/8, khí thế rạo rực và sôi động đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm khu vực Ba Đình, khu vực Hồ Hoàn Kiếm… tại Hà Nội.

tp-tienphong-dieuhanh8.jpg
Càng về chiều tối, lượng người đổ về khu vực Ba Đình càng đông để chụp ảnh, chọn vị trí chờ tổng duyệt. Ảnh: Xuân Tùng

Tại nhiều địa điểm như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền… hệ thống màn hình lớn đã hoạt động.

Các màn hình đăng tải, trình chiếu nhiều thông tin về các tuyến đường diễn ra diễu binh, diễu hành; tư vấn chỉ dẫn cho người dân khi xem diễu binh diễu hành, trong đó có chỉ dẫn hướng đi trong thời gian cấm đường và hạn chế lưu thông phục vụ hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Bên cạnh đó, còn có các thông tin hướng dẫn sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

tp-tienphong-dieuhanh13.jpg
tp-tienphong-dieuhanh6.jpg
tp-tienphong-dieuhanh5.jpg
tp-tienphong-dieuhanh4.jpg
Hệ thống màn hình lớn được đặt ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn thông tin tư vấn cho người dân trong chiều 29/8. Ảnh: Xuân Tùng

Những khu vực trên đường Hùng Vương – Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo lượng người đã phủ kín và sẵn sàng tâm thế “trắng đêm” chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Được biết, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội đã triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ Nhân dân. Các màn hình Led sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử…, giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.

Việc lựa chọn xem diễu binh qua màn hình LED có nhiều ưu điểm: Không gian thoáng đãng, đỡ chen lấn, an toàn hơn cho người già và trẻ nhỏ và có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công cộng như nhà vệ sinh, điểm trông xe.

tp-tienphong-dieuhanh2.jpg
tp-tienphong-dieuhanh3.jpg
tp-tienphong-dieuhanh1.jpg
tp-tienphong-dieuhanh16.jpg
Dọc phố Tràng Tiền nhiều người dân cũng bắt đầu xếp hàng. Khu vực ưu tiên cũng đã sẵn sàng. Ảnh: Xuân Tùng
TPO
#Tổng duyệt #diễu binh #diễu hành #Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #Hà Nội #Ba Đình #Hồ Hoàn Kiếm #Điện Biên Phủ #A80

