Xã hội

Google News

Hà Nội: Chủ tịch xã, phường phải có mặt tại hiện trường vụ cháy ngay từ ban đầu

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, tuyệt đối không “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng Công an. Chủ tịch UBND cấp xã phải có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo tổ chức và tham gia chữa cháy, cứu nạn.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH, UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác PCCC và CNCH, tuyệt đối không “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng Công an.

Một vụ cháy kho xưởng trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của TP về công tác PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định mới của Luật PCCC và CNCH và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phương châm, nguyên tắc “tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên”.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định của Luật PCCC và CNCH và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư, bổ sung đường cấp nước chữa cháy, trụ hoặc họng nước chữa cháy cho các ngõ sâu; xây trạm bơm, bể nước cho các khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu khi xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tổ chức và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ ban đầu theo thẩm quyền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Trần Hoàng
