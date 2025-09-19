Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ lực lượng tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn gần 5 triệu đồng/người/tháng

TPO - Theo đề xuất, mức hỗ trợ cao nhất với cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cao nhất 1 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương gần 5 triệu đồng/người/tháng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong 5 năm gần đây (2020-2024) trên địa bàn thành phố xảy ra 3.195 vụ cháy làm 141 người chết, 145 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 114 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 336 vụ cháy làm 3 người chết, 4 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có tổng số 1.658 cán bộ, chiến sĩ và 282 chiến sỹ nghĩa vụ, 63 hợp đồng lao động.

Hiện nay, thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH là 824 người trực tiếp tham gia chữa cháy và CNCH với mức 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ, chiến sĩ chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ PCCC hiện không có chính sách hỗ trợ. Ví như, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, hướng dẫn đảm bảo an toàn về PCCC; cán bộ chiến sĩ theo dõi công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ (PCTT&TKCH) và trực tổng đài 114.

Một vụ cháy kho xưởng trên địa bàn Hà Nội

Bên cạnh đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng khác (công an xã, dân quân tự vệ) chưa có chế độ hỗ trợ.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đề xuất: Cán bộ, chiến sĩ (sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ) thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) được hỗ trợ 1 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng (lương tối thiểu vùng 1 là 4.960.000 đồng/tháng).

Hỗ trợ 0,8 lần mức lương tối thiểu vùng 1 đối với: Cán bộ chuyên trách thuộc Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu (Công an thành phố) thực hiện tiếp nhận, xử lý tin báo và điều động lực lượng tham gia công tác chữa cháy và CNCH; cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực PCTT&TKCN; tổ biên tập thuộc Đội Tham mưu Tổng hợp thuộc Phòng Tham mưu (Công an thành phố).

Đối với lực lượng chữa cháy và CNCH thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô: Trường hợp là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH thuộc Tiểu đoàn Công binh, Đại đội Phòng cháy chữa cháy, phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,8 lần lương tối thiểu vùng 1.

Cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ, bảo đảm trong chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Công binh, Phòng Hóa học, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội PCCC, Phòng hóa - Bộ Tham mưu mức hỗ trợ mỗi tháng là 0,5 lần lương tối thiểu vùng 1.

Các lực lượng khác gồm đội viên Đội dân phòng, dân quân tự vệ, công an xã, phường, đồn công an, cá nhân theo tính chất, vụ việc sẽ có mức hỗ trợ phù hợp. Trường hợp bị thương sẽ được trợ chi phí khám bệnh chữa bệnh, trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động; trường hợp tử vong thì thân nhân được hỗ trợ tiền tuất, tiền mai táng phí...

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến là 474 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố.

Nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 23/9.