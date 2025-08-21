Hà Anh Tuấn hát ca khúc mới tôn vinh Quốc kỳ Việt Nam

HHTO - Mới đây, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã bắt tay cùng nhà sản xuất âm nhạc DTAP để phát hành MV “Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ”. Ca khúc cũng nằm trong dự án “Made in Vietnam” của DTAP.

Theo đó, DTAP đã giới thiệu dự án Made in Vietnam với 16 ca khúc thể hiện một lát cắt về Việt Nam từ văn hóa, lịch sử, con người, thắng cảnh đến những lát cắt đời thường trong tinh thần của người Việt Nam. Ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ đánh dấu lần đầu kết hợp của Hà Anh Tuấn cùng DTAP trong dự án ý nghĩa lần này. Ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, được ra mắt đúng dịp cao điểm chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9.

Bài hát là sự tôn vinh tình yêu dành cho quốc kỳ của người Việt Nam. Đồng thời là lời tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do; đồng thời gửi gắm thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước.

Từ một khoảnh khắc đời thường, nhóm nhạc sĩ trẻ hòa mình vào dòng người mua cờ trong ngày Lễ Giải phóng – DTAP đã chắt lọc và chuyển hóa thành những giai điệu đầy rung động. Hình ảnh “một lá cờ trong tay rồi hàng trăm, hàng nghìn lá cờ cùng tung bay” ẩn dụ cho hình ảnh mỗi người là một “ngọn cờ” mang trong mình tình yêu quê hương.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tuấn rất trân trọng và quý mến dự án của DTAP bởi lòng yêu quê hương đất nước trong sáng và chân thành. Đó là ADN của thế hệ trẻ, dùng âm nhạc và cơ hội của mình để tận hiến. Bài hát Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ hay và đẹp chính vì sự chân thành ấy. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ nó tạo nên một vòng tay lớn chính từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào. Và cao hơn hết là sự biết ơn. Thật hạnh phúc được trở thành một phần của tác phẩm này!".

MV Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện với những hình ảnh được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua. Bên cạnh những thước phim tái hiện lễ diễu binh, MV còn tập hợp hàng trăm cảnh quay do các cameraman trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động.

Đặc biệt, nhiều tư liệu giá trị đã được Trung ương Đoàn và các cơ quan báo chí, truyền hình cung cấp, góp phần làm nên giá trị tư liệu sống động cho tác phẩm. Những hình ảnh trong MV được dựng xen kẽ giữa đời sống thường nhật, ký ức lịch sử và khát vọng vươn ra năm châu, để lá quốc kỳ không chỉ là biểu tượng, mà còn là nhịp đập chung trong trái tim hàng triệu người Việt.

Sau chương trình V-Concert tại Hà Nội vào ngày 9/8/2025, Hà Anh Tuấn đã dành thời gian để nghỉ ngơi để chuẩn bị tập luyện cho đêm concert Sketch A Rose sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2025 tại Nhà hát Dolby Theatre - Mỹ. Đây là đêm diễn thứ 6 trong chuỗi dự án âm nhạc cùng tên kéo dài gần 2 năm qua của Hà Anh Tuấn.